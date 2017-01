Midia - portul cu cea mai spectaculoasă evoluţie de la Marea Neagră

Midia - portul cu cea mai spectaculoasă evoluție de la Marea Neagră

„Portul Midia va avea cea mai spec-taculoasă evoluție în viitorul apropiat” - susține Ioan Bălan, directorul general al Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime Constanța. Petrolul face legea Evoluția din ultima vreme a traficului de mărfuri confirmă, în parte, această afirmație. Dacă în 2007, prin portul Midia, au fost derulate 1.791.497 tone de mărfuri, cantitatea manipulată s-a ridicat la 2.447.848 tone, în 2008 (care a fost un an de creștere economică), și la 1.885.808 tone, în primul semestru al lui 2009 (un an de criză economică). Dacă se va păstra cel puțin actuala tendință, la finalul lui 2009, traficul de mărfuri ar putea ajunge la circa 3.772.000 tone, o cantitate de 2,1 ori mai mare decât cea din 2007 și cu 54% mai mare decât cea din 2008. Din punct de vedere al traficului de mărfuri, portul Midia este un port preponderent petrolier. Activitatea sa servește rafinăriei Petromidia și este susținută de aceasta. În 2007, ponderea țițeiului și a produselor petroliere în traficul total era de 85,44%, în 2008 – de 81,99%, iar în semestrul I 2009 – de 93,42%. Traficul de hidrocarburi a cunoscut o creștere explozivă după 1 ianuarie 2009, odată cu intrarea în exploatare a monoboy-ului petrolier de la Midia Marine Terminal. Instalația, care poate transfera până la 24 milioane tone de țiței pe an, înaintează la 8,6 km în largul mării și poate primi nave de până la 165.000 tdw. Petromidia a procesat 3,7 milioane de tone de țiței, în 2007, și o cantitate record de 4,2 milioane de tone, în 2008. Pentru anul 2010, se estimează creșterea capacității de procesare până la 5 milioane de tone de materie primă, ceea ce înseamnă că traficul de țiței și de produse petroliere din portul Midia va crește, în continuare. În afară de hidrocarburi, în primul semestru al anului 2009, au mai fost derulate 1.258 tone de cereale, 20.054 tone de echipamente și mașini, 70.575 tone de fier vechi, 12.227 tone de produse metalice, 15.399 tone de produse chimice, 2.012 tone de ciment și 2.539 tone de animale vii. Traficul de animale era în floare în anii Ž90. Acum este ocazional. Midia Internațional deține jumătate din utilitățile portuare destinate transferului de animale de pe uscat pe nave. Relansarea exporturilor depinde de reforma zootehniei românești. GPL și industrie „Portul Midia are un potențial uriaș de dezvoltare. În prezent, doar 20% din suprafața sa de uscat este utilizată - afirmă Ioan Bălan. Dacă portul Constanța a trecut prin mai multe etape de dezvoltare, Midia este încă într-o fază incipientă. Mare parte din teritoriul său este ocupat de bălți.” Există o serie de proiecte care vor aduce mari schimbări în viitorul apro-piat, afirmă directorul general. Compania „Octogon Gas & Logistics SRL va construi cel mai modern terminal de gaze petroliere lichefiate (GPL), din zona Mării Negre. Acesta va avea o capacitate de stocare de 4.000 mc și va ocupa un teren cu suprafața totală de 23.900 mp. La cheul său vor acosta nave de până la 2.500 tdw, iar marfa va fi livrată pe calea ferată, cu autocisternele ori cu barjele specializate, pe canal și pe Dunăre. Valoarea investiției se ridică la 8.800.000 euro. Prima navă cu GPL va putea fi descărcată la începutul anului 2010. La rândul său, Shell Harbor Operator urmează să construiască o stație de bitum, relatează Bălan. Nu doar activitatea de operare a mărfurilor se va extinde. Proiectele industriale se vor bucura și ele de un mare succes. Compania „Grup Servicii Petroliere“ realizează, în prezent, una dintre cele mai spectaculoase investiții din zona Mării Negre. Este vorba de o bază imensă, destinată unor operațiuni variate: construcția și reparația tubulaturilor, întreținerea, inspecția și certificarea echipamentelor de foraj, depozitarea instalațiilor și echipamentelor petroliere. Suprafața construită este de 2.550 mp, iar platforma betonată pentru trafic greu este de 13.000 mp. Clădirile vor adăposti birouri de proiectare, hale pentru reparații, întreținere și inspecții, hale de depozitare. Mașinile unelte vor fi de ultimă generație, cu un grad de automatizare foarte ridicat. Investiția este fundamentată pe faptul că volumul activităților petroliere de la Marea Caspică și Marea Neagră este în continuă creștere. În aceeași măsură sporește nevoia de servicii conexe, de reparații, întreținere, certificare. Investiția este o premieră la Marea Neagră și va atrage clienți din întreaga zonă. Un proiect născut mort Midia ar trebui să găzduiască și viitorul port pescăresc. Conform unui proiect din 2007, Ministerul Transporturilor ar trebui să pună la dispoziția Autorității Naționale de Pescuit și Acvacultură o suprafață de 100.000 mp de teren în portul Midia. Acolo ar urma să fie construite cheurile de acostare pentru 16 nave de pescuit și zeci de bărci pescărești, depozite și magazine de pește. Viitorul port pescăresc face parte din strategia Uniunii Europene de protecție a resurselor marine, pescarii români având alocată o cotă de 10.000 tone de pește pe care îl pot prinde în fiecare an. Concentrarea activității într-un astfel de port, crede Autoritatea Națională de Pescuit și Acvacultură, îi va permite să aibă controlul respectării cotei. Construcția portului pescăresc a fost evaluată, în 2007, la circa 4 milioane euro, investiția urmând să se facă cu finanțare europeană. Până în prezent, Ministerul Agriculturii și respectiva autoritate din subordine n-au mișcat niciun deget pentru realizarea proiectului, nici măcar n-au dat un semn că le mai trebuie terenul din portul Midia.