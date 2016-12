Micii transportatori, traşi pe dreapta de fiscalitatea excesivă şi reducerea comenzilor

Micii transportatori, trași pe dreapta de fiscalitatea excesivă și reducerea comenzilor

Micii transportatori constănțeni sunt cu un picior în groapă, atât din cauza numeroaselor taxe impuse de administrația centrală și locală, cât și din cauza crizei care a restrâns numărul clienților. Doar sectorul transporturilor de cereale mai merge în această perioadă, puținii operatori rămași estimând un an destul de bun, din prisma condițiilor climatice bune de la sfârșitul lui 2009 și începutul lui 2010. Criza economică a afectat piața transporturilor rutiere de mărfuri și mulți întreprinzători din domeniu care raportau rezultate financiare de invidiat în anii de boom economic (2007 și 2008), au oprit motoarele în 2009 sau merg cu semnalizările de avarii aprinse, așteptând un an 2010 mai bun, în care consumul va fi relansat. Sondajul realizat de ziarul „Cuget Liber” printre micii transportatori locali relevă o atmosferă dominată de pesi-mism. „Nu mai avem mașini, criza ne-a afectat activitatea”, a fost răspunsul reprezentantului firmei de transport „Viorel Trans”. „2009 a fost unul extrem de prost. Anul 2010 va fi de ase-menea deprimant, după părerea mea. Mă gândesc să închid firma și nu este numai cazul meu. Fiind în domeniu, am mulți prieteni transportatori care se gândesc cât mai au până când își vor închide porțile. Din păcate, fiscalitatea excesivă ne-a adus în acest stadiu. Indiferent dacă lucrezi sau nu lucrezi, tu trebuie să aduci bani și să plătești diferite taxe și impozite destul de mari pentru noi. De unde să mai luăm banii? N-am adus destul de-acasă, cât să mai aducem?”, a întrebat Florin Barbu, administrator la firma „Cipi Trans SRL”. Sectorul comerțului de cereale a rămas singurul în care criza nu a făcut atâtea victime, printre operatorii economici. „Activitatea noastră se ba-zează foarte mult pe rezultatele recoltei agricole. În plus, ne avantajează și portul Constanța. Ținând cont de condițiile atmosferice bune din această perioadă, am speranța că anul 2010 va fi un an bun pentru noi, în creștere față de anul trecut. În 2009 am avut o cincime din comenzile pe care le-am avut în 2008, în principal din cauza secetei și producției agricole scăzute. Totuși nu am suferit precum alte sectoare”, a declarat Gigel Puia, administratorul firmei de transport „Great Ascon SRL”. Nemulțumiri există și în acest sector. „Taxele sunt multe și dese, pe piața transporturilor de marfă. Pot spune că livrarea de marfă pentru un transportator care vine în județul Constanța este o experiență dureroasă. Trebuie să plătească extrem de multe taxe, de la taxa de pod de la Cernavodă, până la taxa pentru intrarea în port. În plus, noi, operatorii locali plătim foarte multe taxe de drumuri, impuse de administrația locală. Din păcate, banii dați nu schimbă cu nimic drumurile județene. Să nu mai zic de podul IPMC, care tot este refăcut de ani de zile și care îngreunează traficul camioanelor de mărfuri. Pe timp de vară este destul de greu să circuli acolo”, a mai spus Gigel Puia.