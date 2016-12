Micii constructori au participat la atelierul „Hands on CELCO“

Ştire online publicată Joi, 05 Iunie 2014. Autor: Cuget Liber Online.

CELCO, împreună cu Asociația De-a Arhitectura și cu sprijinul acordat de Miss Baker, au organizat atelierul interactiv pentru copii „Hands on CELCO” cu ocazia zilei de 1 iunie.În timpul atelierului, copiii cu vârste cuprinse între 6-12 ani, împărțiți pe echipe, au realizat machete ce reprezintă viziunea lor asupra orașului ideal. Noutatea pentru ei a fost posibilitatea de a intra în contact direct, pentru prima oară, cu materiale de zidărie. Pentru construcția planșelor au folosit cuburi de BCA și mortar de zidărie, dar și materiale deja cunoscute de ei, cum sunt hârtia creponată, glasată, cartonul, lipiciul, acuarelele, obiecte de traforaj (oameni, mașini, copaci) etc. Copiii au fost motivați sa-și pună imaginația în valoare, fiind îndrumați de arhitecți voluntari pentru a respecta totodată și câteva reguli de bază de urbanism.„Atât copiii, cât și părinții au fost deosebit de încântați de organizarea unui astfel de atelier, fiind totodată o ocazie pentru a deschide copiilor apetitul și interesul pentru meserii care li s-ar putea potrivi în viitor, cum sunt arhitectura, proiectarea, domeniul construcțiilor și al materialelor de construcții. Suntem bucuroși că, împreună cu Asociația De-a Arhitectura, am putut umaniza domeniul construcțiilor și l-am putut aduce mai aproape de cei prezenți. Colaborarea noastră cu asociația nu se încheie aici, pregătim și alte colaborări interesante pe care suntem nerăbdători să le anunțăm la momentul potrivit”, spune Irina Usuc, director comercial CELCO.„Copiii au fost foarte atenți la partea practică, când zidarul le-a arătat cum se montează blocurile de BCA în realitate. Această activitate i-a îndemnat să se implice și mai mult în a-și construi orașul. Au lucrat cu spor imaginând orașe în care și-ar dori să trăiască, au visat la orașe vesele, colorate, cu multe parcuri, muzee, fântâni și spații publice cameleon care își schimbă activitatea în funcție de anotimp sau de momentul zilei”, a declarat arh. Monica Popescu, membru asociat al Asociației De-a Arhitectura.Începând cu următorul an școlar, Asociația De-a Arhitectura va demara proiectul „De-a arhitectura în orașul meu”, curs care se va desfășura în opt clase din Constanța, fiind implementat în parteneriat cu Inspectoratul Școlar Județean Constanța. Peste 200 de copii vor avea bucuria să vadă lumea prin ochii unui arhitect, să experimenteze și să învețe despre scară, materiale și volume, despre modul cum o clădire se adaptează locului, despre funcțiunile unui oraș și despre cum acesta poate deveni sustenabil.