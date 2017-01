Metodele prin care marii iliciţi vor fenta Fiscul

1

da, bun articol

daca oamenii fiscului se vor hotari sa lupte cu ilicitii si nu vor pactiza cu ei, cerindu-le mita pentru a-i lasa in pace; si sarind pe oamenii cinstiti cu amenzile, ca sa-si dovedeasca activitatea si intransigenta; amenzi nelegale si abuzive, obtinute si prin antedatarea documentelor; caci lucreaza in haita... Ramine o problema: de ce nu se constituie depozite bancare cu bijuterii (argint, aur, platina, diamante), purtatoare de dobinzi? Si doar astea sa fie impozitate (ca orice dobinda bancara). (Asa cum e in tolata lumea civilizata.) Cum vor gasi cei de la fisc bijuteriile de metale pretiaose si ce dovezi vor avea ca sunt vechi (deci nu ai platit impozitul) sau luate (primite ) cu 2 zile in urma? De ce exista un tarif (cam piparat) pentru aur, dar nu si pentru platina/diamante? (Cum s-a stabilit impozitul la bijuterii, tinid cont ca pretul de vanzare de catre individ este la doar 30% din pretul de vanzare din magazin? Nu ajungi nici macar la pretul de bursa al metalului pretios, ce sa mai vorbim de manopera...) De ce este impozitata bijuteria de la individ, dar nu si bijuteria de la magazin/amanet? Intelegem intentia laudabila a guvernului (care arata si ca au dat chix in executarea marilor datornici la fisc), dar modul in care pun in practica sistemul este jalnic. Sau ridicol. Dar ce parere aveti despre faptul ca atunci cand Boc a dorit sa impoziteze marile averi (intr-o maniera mult mai decenta si profesionista, fara a se lega de masele largi) USL erau cei care chiraiau din gura de sarpe impotriva lui? Ei sunt mult mai rai, lacomi si prosti! Sau vor sa simuleze intentia si apoi abandoneaza, in fata opiniei publice? In fond, 75-80% din cei bogati si clasa medie sunt in USL. Nu e cam ciudat?"Saracii" astia care au grija de saraci? sa-si manince avrile singuri? Sau s-a imbatat Ponta si nu mai stie ce face? Pe cine si ce copiaza?