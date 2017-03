Meşterii români expun adevărate opere de artă la Târgul de mobilă din Mamaia

Meșterii români expun adevărate opere de artă la Târgul de mobilă din Mamaia

Sezonul estival bate la ușă. Până la sosirea primilor oaspeți la mare, nu mai este mult. În hoteluri și restaurante se fac lucrări de reamenajare și reparații, de curățenie generală, se schimbă mobilierul și echipamentele, se fac investiții. Febra pregătirilor pentru noul sezon se simte pe tot litoralul românesc.Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța a venit în sprijinul industriei hoteliere, organizând, în perioada 2 - 5 martie 2017, două evenimente de mare interes, la Pavilionul Expozițional din stațiunea Mamaia. Este vorba de cea de a XV-a ediție a Salonului de dotări hoteliere și alimentație publică „Litoral 2017” și ediția a VI-a a Târgului de mobilă „Totul pentru Casă și Familie”.Vedeta celor două evenimente expo-ziționale este industria românească. Printre cei 30 de expozanți sunt mulți producători români.În standul firmei Dolce Dormire din Timișoara este mare animație. Vizitatorii cercetează paturile, somierele și saltele expuse, solicită informații despre produse și condițiile de vânzare, despre prețuri. „Oh, ce interesant, paturile astea au dispozitiv de ridicare! - se minunează o cumpărătoare. Se poate face ușor curățenie sub ele, fără să fii nevoit să muți patul din loc, iar compartimentul poate fi folosit pentru depozitare.”Producătorul timișorean a luat naștere în 2014. Este o unitate tânără și dinamică. „În prezent, producem doar pentru piața internă. Am participat la acest târg și la ediția de anul trecut, cu rezultate foarte bune, materializate în vânzări și contractări. La confecționarea mobilierului folosim lemnul din România, iar pentru saltele, materiale importate din Italia. Clienților le asigurăm transportul produselor la domiciliu și montajul”, spune vânzătoarea Diana Mureșan.Paturile Dolce Dormire costă între 2.000 de lei și 5.000 de lei, somierele - între 400 de lei și 600 sute de lei, iar saltelele umplute cu spumă ori spumă cu memorie - între 500 de lei și 2.500 de lei.Atenția îmi este atrasă de mobila din lemn masiv, cu sculpturi manuale, expusă în standul producătorului Sarmexin din Satu Mare. Frumusețea, varietatea și calitatea deosebită a exponatelor încântă ochii și inimile vizitatorilor. Doamne, cine nu și-ar dori o bibliotecă, un dormitor sau o sufragerie în stil clasic sau modern, ieșită din mâinile meșterilor de la Sarmexin?„Unitatea noastră are o experiență de 50 de ani și 150 de lucrători. Circa 90% din producție merge la export, în Germania, Franța, Anglia. Piața externă este extrem de pretențioasă în privința calității și oferă prețuri destul de mici. Intenționăm să ne reorientăm spre piața internă. De șase ani suntem prezenți la târgul din Mamaia, cu bune rezultate în privința vânzărilor și contractărilor. Constanța este o piață bună pentru noi. Trebuie să știți că le asigurăm clienților mentenanță pe întreaga perioadă de viață a produselor, care de regulă e mai mare decât a cumpărătorilor”, relatează Ileana Blidar, patronul fabricii.Prețurile exponatelor sunt următoarele: dormitoare - între 22.900 de lei și 28.400 de lei; sufragerii - între 9.000 de lei și 15.000 de lei; biblioteci - între 12.500 de lei și 29.000 de lei; mese - între 2.990 de lei și 9.800 de lei; scaune - între 450 de lei și 990 de lei; mobilier de baie - între 5.000 de lei și 9.900 de lei. Pe perioada târgului, producătorul acordă discounturi de 25%.Firma Eledan din Brașov este producător de lenjerie de pat, pilote, perne, fețe de masă și draperii. Înființată în urmă cu 20 de ani, ca afacere de familie, are în prezent 30 de angajați. Circa 25 - 30% din producția sa este exportată în Spania și Italia, mă informează managerul de vânzări Simona Strinu. Eledan este cunoscută și apreciată pe piața din Constanța, fiind prezentă pentru al șaptelea an la rând, la târgul din Mamaia.Elmaco Impex din Buzău expune o gamă largă de uși din lemn, ferestre și scări. La fabricarea lor s-a folosit furnir natural, lemn dublu și triplu stratificat, din stejar, molid și alte esențe.„Unitatea noastră de producție are o vechime de 15 ani și un număr de 30 de lucrători. Suntem prezenți de mulți ani la acest târg și am deschis, deja, un magazin la Constanța, pentru că piața e bună și în creștere”, a declarat agentul de vânzări Anca Timofte.Iată și standul producătorului FerroBrand din Constanța. Sunt expuse încântătoare porți, garduri, balustrăzi din metal. Adevărate bijuterii! Meșterii firmei au făcut din prelucrarea metalului o artă. Dumnezeule, ce sunt acestea, dantele din oțel sau porți? Dacă toate gardurile și porțile acestui oraș ar fi produse la FerroBrand, străvechea cetate a Tomisului ar rivaliza cu Paradisul.Discut cu Cătălin Bălășoiu, administratorul unității. Firma pe care o conduce și-a făcut debutul în 2006 și are 20 de lucrători. A reușit să facă un pas și pe piața externă. În prezent, exportă 5% din producție în Germania, Belgia și Canada.În standul lui Karcher România, o companie cu capital german, sunt prezentate echipamente profesionale de curățenie. Printre ele și două tipuri de aspiratoare produse la fosta fabrica Electroargeș, care a fost cumpărată de fabricantul german. Unitatea din Curtea de Argeș are circa 400 de lucrători și produce aspiratoare, pe baza proiectelor și design-ului realizat de inginerii români, îmi spune Bogdan Todea, reprezentantul comercial al Karcher România. Aspiratoarele profesionale de producție autohtonă costă între 435 de lei și 1.000 de lei.Compania PINUM din Italia aparține unui român, care a cumpărat și o fabrică de mobilă de pe platforma industrială Pipera, din București. La acest târg, PINUM expune uși din lemn și parchet dublu stratificat din lemn. Îl întreb de prețuri, pe reprezentantul companiei, Sorin Suciu. Mă informează că: „Ușile costă între 670 de lei și 1.000 de euro, cele decorate cu cristale Swarovski.”Cred că am reușit să vă stârnesc curiozitatea, stimați cititori. Vă invit să vizitați târgul și să onorați strădania producătorilor români. Veți avea ce admira!