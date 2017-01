Meseriile cele mai bănoase din Constanţa

Meseriile cele mai bănoase din Constanța

Salariile în cazul mul-tor angajați constănțeni nu mai sunt cele care au fost în urmă cu un an, doi. Totuși, chiar și pe timp de criză, câteva meserii încă sunt bine plătite. Potrivit calculatorului de salarii de pe site-ul myjob.ro, Constanța se poate lăuda cu cei mai bine plătiți șoferi din țară. Aici, un șofer cu peste cinci ani de experiență are un salariu de aproximativ 550 de euro pe lună. În top urmează orașele Iași și Brașov, urmate de Capitală, unde un șofer profesionist are un venit mediu lunar de 400 de euro, ca și cei din Cluj, de altfel. Și analiștii programatori au lefuri peste medie, dar cel mai bine remunerați sunt angajații din București. Dacă în cazul acestora salariile variază între 750 și 1.000 de euro, în Constanța analiștii programatori câștigă undeva la 550 de euro, ceea ce ne situează după Iași - oraș clasat pe locul doi la acest capitolul unde, pentru aceeași meserie, salariul este de aproximativ 600 de euro. Același calculator de salarii de pe myjob.ro ne arată că vânzătorii câștigă cel mai bine tot în Constanța, dar și în Brașov. O mare parte dintre aceștia au între 450 și 500 de euro. În București, de exemplu, pentru aceeași slujbă salariul este mai mic chiar și cu 150 de euro, în unele cazuri. Străinătatea rămâne însă locul unde se poate câștiga chiar și de zeci de ori mai mult, pentru aceeași muncă făcută în țară. Exemplul cel mai grăitor rămâne cel al medicilor. În Marea Britanie, medicii români au salarii de 4.500 - 5.000 de euro lunar, iar în Dubai, specialiștii câștigă între 5.800 și 8.600 de euro. La această oră, potrivit myjob.ro, și indienii caută piloți români și le oferă 6.400 de euro lunar.