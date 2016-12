Mergi pe litoralul bulgăresc? Iată câteva sfaturi utile

Mulți constănțeni aleg litoralul bulgăresc pentru petrecerea vacanței de vară. E aproape și destul de ieftin, mai ales dacă pachetele se achiziționează din timp. Specialiștii Travel Planner vin cu câteva recomandări pentru toți cei care aleg această variantă: „Să își cumpere asigurări de sănătate de la agenția de turism. Nu sunt obligatorii, dar sunt recomandabile, pentru că oricând pot apărea probleme de sănătate, de la simple insolații sau tăieturi, leziuni, până la probleme mai grave, accidente etc. De exemplu, pentru 6 nopți în Bulgaria, o asigurare costă 24 de lei, dar acoperă suma de 50.000 de euro”. De asemenea, un alt sfat este acela ca turiștii să își cumpere și asigurare storno, care poate garanta returnarea banilor pentru concediul ales dacă intervine ceva neprevăzut și grav - deces în familie, boală, accident, deteriorarea domiciliului etc. Firește, aceste situații trebuie dovedite cu acte. Valabilitatea acestei polițe începe cu ora 24.00 a zilei în care s-a plătit prima de asigurare, însă nu mai devreme de 30 de zile anterioare datei destinate prestării primului serviciu turistic achiziționat prin contractul de comercializare a serviciilor turistice.În plus, la fel de important este ca turistul să anunțe agenția de turism sau hotelul în cazul în care nu pot ajunge în prima zi de cazare la destinația aleasă, din diverse motive. Hotelul poate păstra camera în cazul în care turiștii anunță când pot veni, însă în cazul neprezentării neanunțate (No Show), aceștia riscă să își piardă camera, dacă este un grad mare de ocupare, și să nu se mai poată caza.