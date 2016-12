Mercedesul lui Nicolae Ceauşescu, vândut la Stuttgart

Mercedesul lui Nicolae Ceaușescu, vândut la Stuttgart

Duminică, 20 Martie 2016

Mercedesul lui Nicolae Ceaușescu a fost vândut cu aproape 50.000 de euro în cadrul unei licitații organizate la Stuttgart. Întreaga sumă va fi donată unei fundații din România. Fostul dictator și-a cumpărat Mercedesul în 1973, atunci când se afla de câțiva ani în fruntea statului român, transmite B1TV.Gri, cochet, lustruit cu tapiterie din piele si in stare foarte bună. Mercedesul model 350 SL care i-a apartinut lui Nicolae Ceaușescu a fost obiectul licitației organizate la Stuttgart. In prezentarea masinii a fost mentionat si sistemul de siguranta instalat de Securitate, in anii 1970.Deși un astfel de model s-ar fi vândut în mod normal cu maximum 35.000 de euro, valoarea automobilului lui Ceaușescu a ajuns la circa 50.000 de euro din mai multe motive.