Meniul de criză al românului - apă plată şi reduceri prăjite

Meniul de criză al românului - apă plată și reduceri prăjite

Românii mănâncă mai puțin, dar mai sănătos - este concluzia la care au ajuns jucătorii din industria alimentară. Am mai tăiat din E-uri, am trecut pe apă plată și sucuri necarbogazoase, însă nu mai cheltuim atât de mult, pentru că ne-am reorientat puternic spre hypermarketuri, unde găsim promoții și reduceri la tot pasul, spun retailerii prezenți la Food & Bar Show. Evenimentul s-a desfășurat ieri la Constanța și a reunit, la Pavilionul Expozițional, mai mulți furnizori de produse pentru restaurante, hoteluri și firme de catering. Organizator a fost revista Food & Bar Magazine, în parteneriat cu DAAS, unul dintre principalii furnizori de echipamente HORECA de pe piața autohtonă. Andreea Becu, reprezentant al Dobrogea Grup Constanța, spune că la mare căutare sunt acum produsele ecologice. „Tocmai de aceea am scos pe piață produse noi, cum ar fi biscuiții eco și pâinea fără colesterol. O astfel de pâine este porționată pentru trei zile și va costa circa 4 lei”. Pentru cei care vor să-și facă propria pâine, producătorul local a pregătit și un mix ecologic de făină și alte ingrediente. Cu astfel de produse, firmele din piață se pregătesc să facă față unui trend descendent al consumului, pe fondul reducerilor aplicate salariilor bugetarilor și pensiilor. Primele efecte negative s-au văzut încă din ultima perioadă a lunii mai, când piața de consum a scăzut cu 12%, după stagnarea din primul trimestru, spune Florin Bara, reprezentant al Coca-Cola România. „Începutul lunii iunie este ceva mai bun și sperăm să continue așa. În primele trei luni am înregistrat creșteri față de 2009, datorită unei poziționări pe piață mai flexibile. Pentru vara 2010 ne așteptăm la un boom al vânzărilor, în special pentru Coca-Cola, datorită Campionatului Mondial de Fotbal din Africa de Sud. Vom avea o strategie specială, cu promoteri și premii la terasele și barurile în care se vor difuza meciurile de fotbal”. Florin Bara confirmă și trendul ecologic, menționând că românii s-au orientat spre băuturi necarbogazoase, preferând produsele naturale și apa plată. „În 2004, din zece baxuri de apă comandate, șapte erau de apă minerală și doar trei apă plată. Acum, situația s-a inversat”. Firmele avertizează însă că politica agresivă de promoții a hypermarketurilor va avea efecte negative asupra retailerilor mici, care nu își permit să vândă atât de ieftin, întrucât cei mai mulți dintre ei se aprovizionează chiar din marile lanțuri de supermarketuri.