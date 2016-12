Mega-campanie pentru sindicalizarea marinarilor din flota mondială

r Acțiunea este o reacție la degradarea condiției sociale a navigatorilor, pe fondul crizei din shippingFederația Internațională a Transportatorilor (ITF) și organizațiile membre din întreaga lume au declanșat campania pentru creșterea gradului de sindicalizare a navigatorilor. Activiștii sindicali vor merge la nave și le vor vorbi marinarilor despre rolul și forța solidarității de grup, despre serviciile pe care le asigură sindicatele, despre riscurile și pericolele la care se expun navigatorii individualiști.„În prezent, campania vizează Ucraina. Inspectorii ITF din întreaga lume vizitează navele pe care sunt navigatori ucraineni, le împart materiale informative, le vorbesc despre rolul sindicatelor navigatorilor și al ITF, le arată care sunt beneficiile solidarității sindicale, identifică marinarii care doresc să se înscrie în sindicat și le distribuie documente de aderare. Totodată, le explicăm echipajelor că ITF va acorda ajutorul doar sindicatelor afiliate”, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor și șef al Inspectoratului ITF - România.Într-o campanie anterioară ITF a obținut un succes răsunător în Republica Myanmar (mai cunoscută sub denumirea Burma). „S-a reușit înființarea unui sindicat ITF în această țară, cu circa 5.000 de membri. Înainte, navigatorii erau la mâna unor organizații înființate de niște gangsteri. Am pus și noi, românii, umărul la acest succes. Am convins 100 de navigatori burmanezi, care au ajuns în portul Constanța, să se înscrie în sindicat. În funcție de modul în care noua organizație va acționa în interesul marinarilor, aceștia vor continua să rămână în sindicat. ITF îl va sprijini să performeze.În cadrul unei reuniuni a ITF, care a avut loc în Panama, în 2015, am analizat rezultatele obținute în Myanmar. Pe baza acestei experiențe particulare, mai multe sindicate, printre care și SLN, au propus organizarea unei campanii la scară planetară, pentru creșterea gradului de sindicalizare a navigatorilor”, relatează Mihălcioiu.Începând din 2009, shipping-ul internațional se confruntă cu una dintre cele mai mari crize din istorie. Flota mondială înregistrează un excedent de capacități de transport de circa 20% față de cantitățile de mărfuri existente. Sectoare întregi ale navigației maritime, în frunte cu activitatea off-shore, sunt în declin. Multe companii din shipping au intrat în faliment, altele și-au redimensionat activitatea, dar și cheltuielile, în special cele salariale. Armatorii sunt într-o continuă goană după forța de muncă mai ieftină, care acceptă să navige în orice condiții. Pe acest fond, a crescut numărul navelor și echipajelor abandonate în diverse porturi ale lumii, al echipajelor neplătite cu lunile.Sprijinul legislativ obținut de ITF pentru comunitatea navigatorilor, prin aprobarea Convenției internaționale MLC - 2006 și ratificarea ei de către 80 de state (ultimul fiind Albania, care a aderat la ea pe 2 noiembrie 2016), nu a schimbat prea mult condiția navigatorilor. De ce? Pentru că numărul țărilor care nu au ratificat convenția este mai mare decât al celor care a aderat la ea. În plus, unele dintre statele care au semnat-o, printre care și România, nu o aplică.În aceste condiții, singura forță care îi poate proteja pe navigatori de rechinii din shipping-ul internațional și de cei ce vor să arunce dificultățile crizei pe umerii lor este solidaritatea marinărească insti-tuționalizată, respectiv sindicatele.„Prezentul și viitorul ne cer să fim membri de sindicat pentru a ne proteja și, totodată, să ne afiliem celei mai puternice organizații sindicale din lume, ITF, pentru a avea o forță și mai mare. La întâlnirile cu echipajele îi încurajăm pe navigatori să se alăture sindicatelor naționale, prezentându-le exemplele de intervenție a ITF în apărarea marinarilor aflați la necaz. Le arătăm ce înseamnă să fi parte a unei organizații care te protejezează, care sunt beneficiile sindicalizării”, relatează liderul SLN.Spre deosebire de multe alte organizații profesionale, cele ale marinarilor au adoptat o structură simplă, astfel încât liderii să aibă un contact direct cu membrii de sindicat.„Sindicatele navigatorilor nu sunt structurate în federații, uniuni și confederații naționale, așa cum se întâmplă în alte profesiuni. Pentru ca o organizație să acționeze eficient în interesul membrilor săi, are nevoie de un organism de conducere simplu, nicidecum de o suprastructură complicată. Pentru a stabili relații bilaterale, de colaborare, între sindicatele naționale, nu e nevoie de alte structuri, ci de memorandumuri de înțelegere. SLN, spre exemplu, are încheiate șapte astfel de protocoale cu sindicatele din flotele pe care navigă marinarii români: organizații din Norvegia, Germania, Israel, Ucraina, Spania, Italia și Coreea de Sud. Urmează să semnăm memorandumuri cu Japonia, Franța, Marea Britanie și să-l reînnoim pe cel cu Germania”, a precizat Mihălcioiu.v v vFederația Internațională a Transporta-torilor cuprinde circa 700 de sindicate, cu peste 4,5 milioane de lucrători din transporturi, din 150 de țări, fiind una dintre cele mai mari organizații sindicale din lume.Sindicatul Liber al Navigatorilor din România, cu 5.600 de membri, în prezent, este afiliat la ITF din anul 1991.