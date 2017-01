Mediul românesc de afaceri, mai bun decât cele din Spania, Italia şi Grecia

Mediul românesc de afaceri, mai bun decât cele din Spania, Italia și Grecia

România a pierdut zece poziții în topul țărilor cu un mediu prietenos de afaceri, ajungând pe poziția a 55-a din 183, potrivit raportului „Doing Business 2010 – Reforming through difficult times”, realizat de Banca Mondială. Cele zece criterii luate în calcul la realizarea studiului au fost începerea unei afaceri, primirea unei autorizații de construcție, angajarea lucrătorilor, înregistrarea proprietății, obținerea de credite, protecția investitorilor, plata taxelor, comerțul exterior, măsurile de respectare a contractelor și încheierea unei afaceri. Iată câteva concluzii ale studiului – România a crescut costul procedurilor de insolvență, cerând ca 1,5% din totalul recuperat să fie transferat către un fond care rambursează cheltuielile către administratorii procesului, atunci când debitorii nu au active. Au crescut costurile pentru autorizațiile de construcție, din cauza introducerii unei taxe noi, de 0,5% din valoarea proiectelor. În plus, au crescut și taxele pe forța de muncă. Singurul plus – a fost redus timpul necesar pentru înregistrarea proprietăților. În aceste condiții, România a fost depășită de Bulgaria (44), reușind totuși să rămână în fața unor state cu renume mai bune, cum ar fi Spania (62), Luxemburg (64), Polonia (72), Cehia (74), Italia (78) sau Grecia (109). Liderul topului a rămas Singapore, în timp ce ultimul loc a fost ocupat de Republica Centrafricană. Unde sunt diferențele? Pentru a începe o afacere în România trebuie să îndeplinești șase proceduri, la fel ca în Cipru, Italia, Luxemburg, Olanda, Polonia sau Marea Britanie. Cele mai puține etape, trei la număr, trebuie parcurse în Belgia, Finlanda, Slovenia și Suedia. Cele mai multe, respectiv 15, sunt în Grecia. Startul unei afaceri durează 10 zile În România poți începe o afacere în zece zile, la fel ca în Olanda și Italia. De cel mai scurt timp, patru zile, au parte cei care pornesc businessuri în Belgia și Ungaria. Cei mai ghinioniști la acest capitol sunt spaniolii, care trebuie să aștepte 47 de zile pentru a intra în afaceri. România stă relativ bine și la costurile necesare pentru startul în afaceri – 2,9% din venitul național pe locuitor. Spre deosebire de țara noastră, în Danemarca și Slovenia nu te costă nimic să începi o afacere. La polul opus se află Polonia și Italia, unde costurile se ridică la aproape 18% din venitul național pe locuitor. O firmă din România are nevoie de 243 de zile pentru a primi o autorizație de construcție, comparativ cu 38 de zile în Finlanda. Pe ultimul loc se clasează Cipru, unde timpul de așteptare este de 677 de zile. Cât despre protecția inves-titorilor, România a primit 6 puncte din 10. Cel mai bine protejați sunt investitorii din Irlanda (8,3 din 10). Cel mai puțin protejați sunt cei din Grecia (3,3 din 10). Patronii români plătesc 113 taxe în 202 ore/an O companie mică sau medie din România trebuie să facă 113 plăți pentru taxele și impozitele datorate statului, un număr uriaș față de ce se întâmplă în Suedia, unde managerii fac doar două plăți pe an. Pentru a achita taxele și impozitele, patronii din România pierd 202 ore pe an, de 3,5 ori mai mult decât cei din Luxemburg (59 ore), dar de trei ori mai puțin decât cei din Bulgaria (616 ore). Pentru a impune respectarea unui contract, managerii din România au la dispoziție 31 de proceduri, față de 20 în Irlanda și 43 în Cipru. Pentru a recupera o datorie în instanță, românii trebuie să aștepte 512 zile. La acest capitol, extremele sunt Lituania (275 zile) și Slovenia (1.290 zile). Nu în ultimul rând, costul unui proces de faliment este 11% din valoarea proprietății, în România, față de 4% în Belgia, Danemarca, Finlanda și Olanda și 22% în Italia.