Mediul de afaceri, bancherii şi consumatorii şi-au regăsit optimismul

Mediul de afaceri, bancherii și consumatorii și-au regăsit optimismul

Agenții economici sunt optimiști. Pentru lunile mai și iunie 2014, prevăd o creștere a volumului afacerilor în mai toate ramurile econo-mice: industria prelucrătoare, construcții, comerțul cu amănuntul și servicii.Potrivit anchetei de conjunctură realizată de Institutul Național de Statistică, intensificarea activității economice nu va fi dublată de un spor al locurilor de muncă decât în sectorul construcțiilor. În schimb, se preconizează un salt general al prețurilor (mai puțin în sfera serviciilor).Optimismul guvernatorului BNR, Mugur Isărescu, este chiar mai mare decât al mediului de afaceri. Banca Centrală și-a revizuit previziunea privind creșterea econo-mică din 2014, de la 2,8% la 3%. Rezultatele din agricultură vor fi decisive, în funcție de nivelul recoltelor, dinamica PIB-ului poate urma orice direcție.În 2013, an încheiat cu o creștere economică de 3,5%, motoarele economiei au fost exportul, consumul intern și agricultura. Recolta agricolă record a contribuit cu 1,1% din PIB la creșterea economică. În 2014, industria (cu cea auto ca vârf de lance) și vânzările cu amănuntul vor fi cele mai dinamice sectoare de activitate.După scăderea record, până la 1,55% în decembrie 2013, inflația analizată a atins un nou minim, de 1,04%, în martie 2014. La realizarea lui au contribuit mai mulți factori: involuția prețurilor agricole, ca urmare a recoltelor agricole excepționale din 2013; reducerea TVA la grâu, făină și pâine, de la 24% la 9%, începând cu data de 1 septembrie 2013; scăderea prețurilor de consum.Conform prognozelor BNR, anul 2014 va fi caracterizat printr-o relativă stabilitate a prețurilor, cu o creștere mai accentuată în al doilea semestru, inflația anuală urmând să ajungă la 2%. Deficitul fiscal va rămâne sub limita de 3% din PIB, stabilită prin Tratatul de la Maastricht, în timp ce deficitul de cont curent va fi aproape de nivelul anului 2013, respectiv între 1% și 2% din PIB.În politica monetară, BNR s-a menținut pe o poziție prudentă, reducând gradual rata de referință. Între mai 2013 și februarie 2014, BNR a tăiat 1,75% din rata de politică monetară, până la 3,5%. În același interval, rata dobânzii pentru facilitarea de creditare a coborât, cu 2,75%, până la 6,50%. Din mai 2013 până în februarie 2014, rata facilității de depozit a pierdut 1,75%, ajungând la 0,50%.Sistemul bancar este bine capitalizat și cu o rată a lichidităților bună, apreciază BNR. Profitabilitatea lui a revenit pe plus în 2013 și a rămas pozitivă în primul trimestru 2014.Ponderea creditelor neperformante a continuat să crească în 2013 și 2014, în urma reevaluării lor. Pe de altă parte, dobânzile la depozite și la credite au scăzut în acest an.Reducerea dobânzilor la îm-prumuturi, tendințele de creștere din economie și stabilitatea ac-centuată a locurilor de muncă le-au redat românilor încrederea în viitor, fapt ce a condus la relan-sarea pieței de retail a creditării. La sfârșitul lunii martie, băncile aveau un portofoliu de credite imobiliare de 4,5 miliarde lei, dublu față de vara lui 2013 și de trei ori mai mare decât în 2012.Luna martie 2014 a fost cea mai bună din istoria creditului imobiliar în lei, cu un plus de 420 milioane lei, echivalentul a circa 2.500 de credite.În ultimele patru luni, nu numai volumul creditelor imobiliare a fost în creștere, ci și al celor de consum. După anii de criză economică, creditul de consum își reia rolul de motor al creșterii vânzărilor și producției.