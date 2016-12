Medgidia: Proiectul european „Mai mult gust, mai multă savoare”

În această săptămână a fost demarat al doilea an de implementare în România a proiectului european „Creșterea consumului de fructe și legume proaspete în rândul grupurilor vulnerabile” desfășurat sub sloganul „Mai mult gust, mai multă savoare”, cu o nouă serie de intervenții directe, dedicate promovării și încurajării consumului de fructe și legume proaspete în rândul categoriilor defavorizate. Peste 250 de beneficiari: copii, persoane vârstnice și femei însărcinate din Medgidia vor lua parte la nouă sesiuni lunare de informare și de gătit.Pe parcursul celui de al doilea an, vor fi implementate metodologiile aplicate în prima etapă a proiectului potrivit cărora toți beneficiarii implicați vor primi fructe și legume proaspete și variate pe care vor învăța să le pregătească. Medici dieteticieni vor prezenta beneficiile consumului acestora pentru sănătate, iar participanții vor avea acces la un număr semnificativ de rețete tipărite pentru acasă.„Rezultatele măsurabile ale primului an de implementare au permis continuarea proiectului în România. Împreună cu partenerii noștri europeni, cele 20 de organizații non-profit cu care colaborăm, și alături de primării, îi vom invita pe beneficiari să pregătească și să deguste rețete pe bază de fructe și legume proaspete, încurajându-i astfel să crească consumul zilnic al acestei categorii de alimente”, a declarat Silvia Bucur, Director General PRAIS Corporate Communications.Proiectul, o inițiativă a Comisiei Europene, Direcția Generală Sănătate și Consumatori (DG SANCO), este dezvoltat și implementat în România, în orașele Roman și Medgidia, de către compania PRAIS Corporate Communications. Proiectul este coordonat de către compania Babel Strategy & Communications, fiind implementat în comunitățile din alte 2 țări: Bulgaria și Slovacia. Partenerii proiectului din Medgidia sunt: Primăria Municipiului Medgidia, Asociația Voluntarilor Medgidia, Fundația Holt România, Crucea Roșie Medgidia, Clubul Pensionarilor, Fundația „Porți Deschise”, medicul de familie Zaicenco Dorina, Școala Gimnazială „I.L.Caragiale”, Școala Gimnazială „M. Sadoveanuâ”, Școala Gimnazială „M. Dragomirescu”.