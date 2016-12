Mazda CX-5 a obţinut punctaj maxim la testele de siguranţă din SUA

Mazda CX-5 a obținut punctaj maxim la testele de siguranță din SUA

Noul model Mazda CX-5 a primit în cadrul testelor de siguranță realizate de Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) în SUA calificativul „Top Safety Pick” 2012, cel mai ridicat posibil. Sistemul de evaluare IIHS include atât test pentru impact frontal la o viteză de 64 km/h și test de impact lateral la o viteză de 50 km/h, cât și test de impact din spate la 32 km/h și testarea rezistenței plafonului. Comportamentul urmărit prin intermediul acestor teste este ulterior cotat cu „Bun”, „Acceptabil”, „Mediocru” sau „Slab”, luându-se în considerare deformarea vehiculului și performanțele echipamentelor de siguranță. Un autovehicul primește cotația Top Safety Pick dacă obține scorul „Bun” la toate cele patru teste.Noul SUV Mazda CX-5 este primul dintre modelele de nouă generație ale constructorului care integrează tehnologiile SKYACTIV prin trenul de rulare, structura caroseriei și șasiu, precum și noua temă de design „KODO - Sufletul mișcării”. Șasiul acestui model are o greutate redusă, o structură complet nouă, încorporează noi materiale și a presupus noi procedee de producție. CX-5 este primul autovehicul care folosește pentru construcția barelor de protecție frontale și posterioare oțel cu limită înaltă de elasticitate și rezistență la rupere.Pachetul de siguranță al noului Mazda CX-5 este completat de șase airbag-uri (frontale, laterale și cortină) și de sisteme avansate de siguranță activă: asistentul de frânare inteligent pentru oraș (SCBS) care frânează automat autovehiculul la viteze sub 30 km/h, avertizare la depășirea benzii de rulare (LDWS) ce atenționează șoferul acustic dacă mașina își modifică traiectoria involuntar, traversând liniile de demarcare între benzile de mers, sistemul de monitorizare spate a vehiculului (RVM) care semnalizează șoferului prezența unui alt autovehicul în unghiul mort și sistemul de control automat fază lungă (HBCS) care comută automat farurile între fază lungă și fază scurtă.