Semnal editorial

„May Day… Sabordarea flotei române”

Clc. Marcel Zărea este autorul volumului „May Day… Sabordarea flotei române". Lucrarea aduce sub reflectorul public drama shipping-ului național, din perspectiva martorului ocular. Volumul pendulează între memorialistică și eseu, autorul simțind nevoia să depășească granițele propriei experiențe, pentru a da lărgime și profunzime evenimentelor la care a luat parte în calitate de ofițer și, apoi, de comandant de cursă lungă. Cu certitudine, interpretarea dată de autor faptelor și rolului jucat de unele personaje va stârni critici, în primul rând din partea celor vizați. Dar indiferent de modul în care va fi primită de public, lucrarea are meritul de a ataca o temă fierbinte, pe care scriitorii și istoricii o ignorează. Lansarea volumului va avea loc sâmbătă, ora 11, la Liceul „Ovidius".