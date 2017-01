Măsurile de sprijinire a IMM-urilor, prezentate în premieră la Constanţa

Măsurile de sprijinire a IMM-urilor, prezentate în premieră la Constanța

Pentru prima dată în acest an, micii întreprinzători constănțeni au șansa de a se întâlni cu reprezentanții guvernului și de a afla exact ce va face statul pentru ei, în 2010. Oficiul Teritorial pentru IMM-uri și Cooperație (OTIMMC) Constanța organizează vineri, 19 martie, sesiunea de informare „Măsuri în sprijinul mediului de afaceri”, la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Economiei, Comerțului și Mediului de Afaceri, ai Agenției pentru Implementarea Proiectelor și Programelor pentru Întreprinderi Mici și Mijlocii (AIPPIMM) și ai mediului de afaceri local. Evenimentul va fi găzduit de centrul Europe Direct, din cadrul Camerei de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură (CCINA) Constanța, și va începe la ora 13. Invitații de la centru sunt Irinel Cristu, secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, și Cristian Haiduc și Dumitru Nancu, pre-ședintele și vicepreședintele AIPPIMM. „Tematica întâlnirii este prezentarea diferitelor măsuri adoptate de către guvern în sprijinul mediului de afaceri, în vederea diminuării efectelor crizei economice. De asemenea, vor fi prezentate, în premieră, programele de finanțare nerambursabilă derulate de AIPIMM prin intermediul centrelor regionale, în acest an. Întreprinzătorii vor putea afla ce modificări au fost aduse programelor, față de anii anteriori, precum și ce noutăți legislative există în 2010", spune Stela Curt Mola, reprezentant al OTIMMC Constanța. Pentru acest an, AIPPIMM a făcut șase propuneri de programe cu finanțare nerambursabilă, care vor debuta în martie – aprilie: programul de modernizare și dezvoltare a activităților de comercializare a produselor și serviciilor de piață (buget de 5 milioane lei), programul pentru dezvoltarea abilităților antreprenoriale în rândul tinerilor START (buget de 6 milioane lei), programul național pentru susținerea meșteșugarilor și artizanilor (buget de un milion lei), programul pentru susținerea femeilor-manager (buget de 600.000 lei), programul pentru înființarea și sprijinirea incubatoarelor de afaceri (buget de 2,4 milioane lei) și, nu în ultimul rând, schema de ajutorare a firmelor afectate de criza economică, program ce prevede acordarea de finanțări nerambursabile de până la 500.000 euro/firmă.