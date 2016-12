Măsuri pentru relansarea investiţiilor în infrastructura rutieră

Măsuri pentru relansarea investițiilor în infrastructura rutieră

Noua conducere a Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri Naționale (CNADNR) trebuie să-i prezinte premierului Dacian Cioloș viziunea sa privind schimbările pe care le va aduce în managementul companiei, pentru a accelera procesul de reprofesionalizare a companiei, de creștere a performanței sale în pregătirea și mo-nitorizarea proiectelor de investiții pe care le are în responsabilitate.Pe de altă parte, Ministerul Transporturilor pregătește o ordonanță de urgență pentru a debloca procesul de avizare și de autorizare, care întârzie foarte mult numeroase proiecte - scoaterile din circuitul agricol, diferitele avize legate de trans-portatorii de energie și așa mai departe, alți parteneri care intră în contact cu proiectele de infrastructură. În câteva zile va fi adoptată o hotărâre de guvern pentru a clarifica anumite aspecte legate de achizițiile publice, pentru a facilita, simplifica și transparentiza mai mult pregătirea contractelor de achiziții publice.Pe de altă parte, premierul Dacian Cioloș a cerul Ministerului de Finanțe să facă o analiză astfel încât, până la sfârșitul anului 2016, când se vor face proiectul bugetar pe 2017 și proiecția macro pe următorii trei ani, să se cunoască marja pe care statul român poate să și-o permită pentru a concentra mai mulți bani pe infrastructură. „În același timp, am început discuții și o să continuăm discuții și cu creditori internaționali, cu Banca Europeană de Investiții, cu BERD pe anumite proiecte, pentru combina posibilitățile bugetului național cu fondurile europene, unde avem și acolo sume destul de mari, și cu aceste posibilități de îndatorare. Dincolo de aceasta, mie ce mi se pare important, semnificativ pentru acest an este să demonstrăm că avem capacitatea să implementăm aceste proiecte, pentru că proiecții bugetare am tot făcut de vreo zece ani de zile și tot ajungem la concluzia la sfârșitul fiecărui an bugetar că nu reușim să realizăm planul de investiții și de execuție bugetar pe care îl planificăm. Deci, trebuie să ne gândim și la asta, dar guvernul acesta ce poate să facă într-un an de zile este să transparentizeze, să eficientizeze, să profesionalizeze sistemul de implementare.”