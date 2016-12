Mark Zuckerberg promite că nu va vinde acţiuni Facebook timp ce cel puţin un an

Mark Zuckerberg promite că nu va vinde acțiuni Facebook timp ce cel puțin un an

Ştire online publicată Miercuri, 05 Septembrie 2012. Autor: Cuget Liber Online.

Facebook a anunțat că directorul general Mark Zuckerberg, fondatorul companiei, nu va vinde nicio acțiune timp de un an, iar doi dintre executivii de vârf nu intenționează să înstrăineze titluri dincolo de tranzacțiile necesare pentru a-și plăti taxele, precizează Mediafax.ro.Rețeaua de socializare încearcă să dea asigurări acționarilor și investitorilor, îngrijorați de perspectivele de creștere ale companiei, după ce viabilitatea Facebook ca platformă de publicitate online a fost pusă sub semnul întrebării, iar valoarea acțiunilor a scăzut la 17,73 dolari la finalul ședinței bursiere de marți de la New York. Potrivit WSJ.com, acestea au atins un nou minim, față de o cotație de 38 de dolari pe 18 mai, când a avut loc listarea pe piața Nasdaq.De asemenea, directorii Marc Andreessen și Donald Graham își vor limita tranzacțiile cu acțiuni Facebook la nivelul necesar pentru a-și acoperi obligațiile fiscale, mai scrie Mediafax.ro.