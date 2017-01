Marius Lăcătuș nu vrea să antreneze CSA Steaua în liga a IV-a: "Ar fi RUȘINOS pentru mine"

Ştire online publicată Duminică, 15 Ianuarie 2017. Autor: Cuget Liber Online.

Marius Lăcătuș, directorul sportiv al CSA Steaua, nu vrea să-i antreneze pe „militari”, în cazul în care aceștia vor evolua în liga a IV-a. „Fiara” a spus că ar fi umilitor pentru el, și în acest caz caută o soluție pentru a umple golul de pe banca tehnică a echipei nou înființate.„Sper să nu ajung în situația de a antrena în liga a IV-a. Ar fi rușinos pentru mine dacă nu sunt în stare să găsesc soluții. Sper să vină un antrenor cu un staff tehnic. În momentul în care vom purta discuții, le voi prezenta proiectul pe termen destul de lung, pe patru ani, pînă am putea promova în Liga 1. Contractul antrenorului va fi la fel de lung ca și al meu la acest club. Am discutat cu câțiva antrenori, dar încă nu am ajuns la un acord cu cineva. Cu cine am vorbit până acum, nu a fost dispus să îmi accepte propunerea. Voi discuta și cu Adrian Bumbescu deoarece pe el îl avem la noi la club și cunoaște foarte bine proiectul nostru. Vom vedea ce o să iasă în zilele următoare. Însă vă asigur eu că până la urmă o să găsim o soluție", a spus Lăcătuș pentru „Fanatik”, scrie evz.ro