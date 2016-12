Marinarii vor urma cursurile universitare şi de perfecţionare… de pe mare

Marinarii vor urma cursurile universitare și de perfecționare… de pe mare

E-learnig-ul câștigă tot mai mult teren în shipping-ul internaționalCea mai importantă revoluție din shipping-ul mondial se petrece sub ochii noștri. Tehnologiile informa-ționale au luat în stăpânire navele, companiile de navigație, terminalele și serviciile portuare, șantierele navale și învățământul marinăresc.Computerul, Internetul și aplica-țiile informatice au schimbat conținutul meseriilor de la bordul navelor și de pe uscat, dar și modul lor de însușire.E-learnig-ul sau învățământul de la distanță câștigă tot mai mult teren în lumea shipping-ului, grație numeroaselor sale avantaje. Este un sistem „democratic”, care permite accesul larg al cursanților, oriunde s-ar afla pe planetă, chiar și la bordul navelor în marș. Este flexibil, adaptat la ritmul de învățare al fiecăruia, asigură însușirea graduală a cunoștințelor, este mai ieftin decât învățământul clasic și, în plus, permite urmarea cursurilor fără întreruperea ser-viciului.Unii au criticat sistemul, susți-nând că nu asigură interacțiunea cursantului cu profesorii și colegii de clasă. Probabil că au avut dreptate la început, dar astăzi obiecția lor nu mai stă în picioare. E-learning a fost perfecționat. Cursanții au îndrumători cu care comunică prin Internet sau telefon, participă la proiecte comune și interacționează pe forum-uri educaționale.Cambridge Academy of Transport se numără printre pionierii învățământului marinăresc la distanță, primele cursuri fiind introduse în urmă cu 20 de ani.Lloyd’s Maritime Academy a adunat o experiență de 13 ani în domeniul e-learning-ului, având, în prezent, o ofertă de 71 de cursuri la distanță.În România, sistemul se află abia la început în învățământul marinăresc. În 2010, Centrul Ro-mân pentru Pregătirea și Perfec-ționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV a participat ca partener la implementarea proiectului EWITA - Platforme web europene și concepte de instruire pentru transportul intermodal pe ape interioare. Sistemul are un caracter intern, neieșind în afara instituției.Pasul următor în pregătirea cursurilor la distanță va fi făcut în 2014, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Ovidiu Cupșa, directorul general al CERONAV.În cadrul Universității Maritime din Constanța există un interes crescut pentru e-learning. „În prezent, avem un curs autorizat privind încărcarea navelor cu produse lichide sau gazoase. Sistemul îi permite studentului să lucreze pe simulator, de acasă. Suntem într-un proces avansat de includere și a simulatorului pentru compartimentul mașini în sistemul de învățare la distanță. Vom continua cu toate simulatoarele, care vor fi incluse în platforma virtuală de instruire” - a declarat prof. univ. dr. ing. Cornel Panait, prorector pentru relații internaționale și dezvoltare instituțională.Sistemul e-learnig deschide o nouă eră în învățământul marinăresc din România. Într-un viitor apropiat, studenții din anii III și IV își vor putea continua pregătirea universitară în timp ce își fac practica la bordul navelor.Pe de altă parte, dezvoltarea sistemului de pregătire la distanță va permite instituțiilor de învățământ din România să pătrundă pe piețele externe, să-și sporească exportul de servicii educaționale.