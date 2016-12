Marinarii români vor naviga fără restricţii pe Dunăre şi Rin

Marinarii români vor naviga fără restricții pe Dunăre și Rin

Navigatorii fluviali români vor putea munci fără restricții în flotele de pe Dunăre și Rin. Ultima piedică va fi, curând, înlăturată. Guvernul urmează să aprobe acordul administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin pregătire profesională, document ce completează acordul administrativ privind recunoașterea reciprocă a carnetului de serviciu dintre Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin și Ministerul Transporturilor din România (semnat la Strasbourg pe 4 decembrie 2014).Procesul de înlăturare a piedicilor și deschidere a pieței a început în urmă cu un deceniu. Pe 8 decembrie 2010, Comisia Cen-trală pentru Navigația pe Rin și unele administrații naționale europene, printre care și Ministerul român al Transporturilor, au încheiat Acordul administrativ multilateral pentru recunoașterea reciprocă a carnetelor de serviciu. Acesta a fost aprobat în legislația națională prin Hotărârea Guvernului nr. 444/2011, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 409/10.06.2011.În perioada decembrie 2012 - noiembrie 2014, opt state dunărene au realizat proiectul cu finanțare europeană HINT (Harmonized Inland Navigation and Transport through education and information technology), al cărui principalul obiectiv a fost dezvoltarea unui sistem armonizat de instruire teoretică și practică în domeniul navigației, în regiunea Dunării.Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, în calitatea de lider al proiectului HINT, a întreprins demersurile necesare în vederea recunoașterii pe Rin a cali-ficării de marinar obținută prin formarea profesională în cadrul instituției. Ca urmare, pe data de 4 decembrie 2014, la Strasbourg, a fost semnat Acordul administrativ privind recunoașterea reciprocă a calificării de marinar obținută prin pregătire profesională.Prin recunoașterea de către Comisia Centrală pentru Navigația pe Rin a calificării de marinar obținută prin formarea profesională în cadrul CERONAV și atestată prin carnetul de serviciu recunoscut, navigatorii de la bordul navelor de navigație interioară din România nu vor mai fi nevoiți să meargă la instruire în alte state europene pentru a putea naviga pe Rin.