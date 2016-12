MARINARII nu vor putea obţine BREVETUL sau certificatul de capacitate PE ŞPAGĂ

MARINARII nu vor putea obține BREVETUL sau certificatul de capacitate PE ȘPAGĂ

Ziarul „Cuget Liber”a dedicat mai multe articole unor teme „fierbinți” din shipping-ul românesc, precum: calitatea pregătirii navigatorilor și corectitudinea examenelor pentru obținerea brevetelor și certificatelor de capacitate maritimă. Ele au generat numeroase comentarii și o polemică aprinsă în spa-țiul public (pe Internet, în presa cu specific marinăresc, în reuniunile asociațiilor de crewing ori ale institu-țiilor de învățământ marinăresc), semn că de fiecare dată am atins un nerv foarte sensibil, o zonă bolnavă a sistemului instituțional din shipping.Iată, dacă intrați pe Internet, la articolul „Câtă șpagă dau marinarii români?”, publicat în ediția din 16.10.2012, a cotidianului „Cuget Liber”, veți constata că a adunat 3.159 de accesări. Numitorul comun al celor 26 de comentarii făcute de cititorii - marinari este că examenele pentru obținerea brevetelor și certificatelor de capacitate maritimă, organizate de ANR, au fost alterate de corupție. Cuvântul șpagă revine obsesiv în fiecare dintre ele.Unii dintre comentatori au făcut aprecieri la obiect. Alții au lansat acuzații cu nume și prenume, dar fără să spună dacă pot dovedi ceea ce afirmă. Astfel că este imposibil să îți dai seama ce este adevăr și ce este bârfă sau calomnie în afirmațiile lor. Nici măcar subsemnatul nu am scăpat de insulte și calomnii, semn că articolul a deranjat în anumite cercuri.Cum au răspuns Ministerul Transporturilor și ANR la problemele semnalate de „Cuget Liber” și de cititorii-marinari? Până de curând, prin tăcere deplină și indiferență totală.Dar iată că a fost de ajuns să se opereze, în ultimele două-trei săptămâni, câteva schimbări la „cârma” shipping-ului național, ca atitudinea față de aceste probleme „fierbinți” să se schimbe radical.Ieri, Autoritatea Navală Română a organizat un fel de „zi a porților deschise”, în care directorul general Andrian Mihei și colegii săi le-au prezentat ziariștilor sistemul de organizare a examenelor și măsurile luate pentru îmbunătățirea lui.El a dezvăluit faptul că, pornind de la cerințele STCW 1978 (Con-venția internațională privind stan-dardele de instruire, certificare și efectuare a serviciului de cart pentru navigatori), un grup de lucru format din specialiști ai ANR, ai instituțiilor de învățământ superior și ai CERONAV a început să revizuiască metodologia și conținutul tematic al examenelor. Cea mai importantă schimbare preconizată o reprezintă completarea testării teoretice pe calculator cu o probă practică, pe simulator. În acest caz, examinarea se va efectua pe simulatoarele unităților de învățământ superior și ale Centrului Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV, după parcurgerea unui curs de instruire pe respectiva tehnică.În prezent, examenul de condu-cător de ambarcațiune se susține la căpităniile portuare, fie pe calculator, fie în variantă print. Pe viitor se va generaliza sistemul de examinare pe calculator și va fi introdusă și proba practică.Rezultatele examenelor vor fi supuse unei analize periodice, pentru a se stabili ce întrebări și capitole te-matice înregistrează cea mai mare frec-vență a răspunsurilor greșite, a de-clarat Mihei. Concluziile vor fi transmise instituțiilor de învățământ și CERONAV, astfel încât acestea să pună un accent mai mare pe respectivele teme, în procesul de instruire.O atenție specială va fi acordată eliminării oricărui posibilități de fraudare a examenelor. Trebuie spus că, în prezent, examenele sunt asis-tate de calculator.Pentru fiecare disciplină există o bază de 700 - 1.500 de întrebări, cu trei variante de răspuns, din care unul sau două sunt corecte. Testul pentru fiecare candidat în parte cuprinde între 35 și 40 de întrebări (în funcție de disciplină), care sunt selectate de computer, în mod aleatoriu. Candidatul este declarat promovat, dacă 70 - 80% dintre răspunsuri (în funcție de disciplină) sunt corecte. El poate vedea imediat, pe monitor, dacă a răspuns corect sau greșit la întrebare, iar la final, dacă a fost sau nu declarat promovat.Pe viitor, pentru înlăturarea oricărei posibilități de înțelegere între examinatori și candidați, componența comisiei de examinare va fi selectată aleatoriu, de către computer, pe baza listei întregului personal al ANR. Comisia va fi instituită cu două - trei zile înainte de examen.În sala de examinare, membrii comisiei sunt obligați să asigure supravegherea de la biroul lor, fiindu-le interzis să se plimbe printre cursanții aflați în fața computerelor. De altfel, examenul este monitorizat cu ajutorul camerelor de luat vederi și înregistrat. Până și programul informatic folosit la examinarea computerizată urmează să fie evaluat de spe-cialiști IT independenți, pentru a se constata dacă exisă portițe de fraudă.Dacă vreodată s-a dat și s-a luat șpagă la examenele ANR - lucru neprobat până acum -, pe viitor va fi aproape imposibil. Schimbările aduse de Mihei echivalează cu o… mică revoluție. Rămâne de văzut câți dintre navigatori o apreciază. Îi așteptăm cu comentarii și eventuale propuneri, sugestii pentru condu-cerea ANR.Nu trebuie uitat un lucru: scopul final al perfecționării sistemului de pregătire profesională și de examinare este menținerea prestigiului de care se bucură navigatorii români pe piața shipping-ului internațional, în competiția dură cu marinarii altor țări. În fața invaziei de mână de lucru ieftină, din Asia, Ucraina, Rusia și Africa, singurul argument al românilor este valoare profesională înaltă.