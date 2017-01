Marinarii nu trebuie să semneze contractele de muncă fără clauza de abandon

5

Multam

Domnule Tita, va multumesc pentru articolul deosebit de important. Este foarte bine de stiut pentru noi navigatorii in ce conditii putem semna contractele si care ne sunt drepturile. Agentiile de crewing nu au interesul sa ne arate toate aceste lucruri. Eu personal nu am stiut ca se poate recupera 2 luni salariul de la o agentie care m-a trimis pe o nava care a fost abandonata dupa o periada de timp. Am fost in aceasta situatie, am contactat Sindicatul Liber al Navigaorilor si m-au invatat cum sa procedez, astfel mi-am recuperat mare parte din pierdere. Am inteles apoi ca aceasta prevedere a fost introdusa de cei de la SLN din 1997 de cand erau abandonate navele flotei nationale peste tot in lume. Este bine de stiut. Va rugam sa continuati cu aceste informatii. Sunt foarte utile.