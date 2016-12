Marinarii egoişti îşi amintesc de SLN şi ITF numai când dau de dracu’

2

Solidaritate

Aveti dreptate domnule ziarist. Trec printr-o situatie similara acum. Fostul echipaj incomplet, romanesc. Nava cu pavilion aiurea si cu mari probleme la plata. Armatorul nu mai raspundea la telefon. Am cerut debarcarea la autoritati si au rasarit niste nationali din port la bord. Am venit acasa. Am vorbit sa mergem la sindicat dar 2 cica le-a promis un nou voiaj si mai asteapta. Altul nu vrea sa se puna rau cu agentul de crewing, sa nu ajunga pe lista neagra. Eu am fost la sindicat si nu m-au ajutat. Am vb cu Stoica, a vorbit frumos dar nimic. Nu sunt membru dar chiar nu pot face si ei un gest? Va rog sa interveniti, poate ma ajuta si pe mine ca am de luat banii mei pentru care am muncit. De la ANR ne-au trimis la sindicat sau la avocat. Cica nu am muncit pentru ei si nu au cum sa ne ajute. In viitor vor schimba legea si nu se vor mai intampla astfel de cazuri. Oare sa-mi pierd banii mei munciti cu truda? Nu sunt foarte multi pentru unii, dar pentru mine conteaza.