Marinarii de la „Johnson Junior” primesc salariile după 10 ani

Un număr de 34 de marinari, care au fost îmbarcați în urmă cu un deceniu pe navele companiei „Johnson Junior“, urmează să mai primească o parte din salariile datorate de firma de shipping. Bani pentru vii și morți Aurel Stoica, secretarul general al Sindicatului Liber al Navigatorilor, a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, că lichidatorul lui „Johnson Junior“ a reușit să mai recupereze suma de 5.732,27 lei și 6.519 dolari. Banii au fost virați, la începutul acestei luni, în contul SLN, și urmează să fie distribuiți marinarilor. Pe statele de plată ale SLN se află următoarele persoane: Gavrilă Anton, Kyaw Kyaw Myng, Enciu Ionel, Lazăr Vasile, Cutoi Marius, Sandu Ionel, Stan Mugurel, Chiriță Valentin, Budac Cătalin, Vălușescu Iulian, Roman Valeriu, Benescu Aurelian, Croitoru Vasile, Nicolae Constantin, Stanciu Tiberiu, Simionescu Adrian, Mișu Stere, Anghel Constantin, Doroș Iancu, Arsene Sorinel, Moldoveanu Ion, Mă-ciucă Ion, Anton Alexandru, Gurzo Cristian, Hava Mihai, Bocăneț Marius, Crăciun Emilian, Oprea Nicolae, Chelaru Constantin, Lixăndroiu Ion, Popa Marian, Conda Dumitru, Mazilu Viorel și Molnar Gheorghe. Cea mai mare sumă, 3.709 dolari, o are de încasat Kyaw Kyaw Myng, din Myanmar (fosta Birmanie). Au de primit bani și moștenitorii fostului comandant de cursă lungă Mihai Hava, care și-a pierdut viața în tragedia petrecută pe data de 15 iulie 2005, când cargoul „Corona Z” s-a scufundat în Marea Neagră, în timpul unei furtuni cu valuri de 12 metri. Datoriile trecutului Firma „Johnson Junior“ a avut în exploatare navele „Maria G”, „Ecaterina A” și „Augusta M”, preluate de la CNM „Navrom”. În 1999, la cererea creditorilor, a fost declanșată procedura de lichidare. „Johnson Junior“ acumulase numeroaselor datorii față de „Bancorex”, „Navrom”, furnizori și echipaje. La acea vreme, zeci de marinari (aflați pe mare sau care fuseseră debarcați) nu își primiseră salariile cu lunile. În plus, nava „Ecaterina A“ fusese abandonată în Alger. Cargoul făcuse obiectul unei tranzacții proaste între Fondul Proprietății de Stat (actuala Agenție pentru Valorificarea Activelor Statului - AVAS) și firma „Johnson Junior“, iar la un moment dat, ambele părți și-au luat mâna de pe el, abandonându-l cu echipaj cu tot în Alger. Acolo, autoritățile portuare i-au obligat pe cei 11 români din echipaj să rămână la bord, pentru siguranța navigației, cu toate că nava nu era guvernabilă, întrucât nu mai avea de mult timp combustibil. Mai mult de un an, echipajul a fost reținut pe nava arestată în Alger și nevoit să trăiască din mila publică. Banii vă așteaptă! Pe data de 27 martie 2000, SLN s-a înscris la masa credală, în numele marinarilor păgubiți, care nu apucaseră să-și recupereze salariile restante. „Suma totală reclamată de navigatori era de 171.423.555 lei vechi și 240.178,88 dolari. De-a lungul anilor, lichidatorul a reușit să recupereze o parte din bani, care au fost distribuiți navigatorilor păgubiți, procentual, în baza ștatelor de plată. Acum am primit o ultimă sumă și îi așteptăm pe navigatori să se prezinte la SLN pentru a intra în posesia drepturilor restante” – a declarat Aurel Stoica. Compania „Johnson Junior” este una dintre firmele de shipping care au contribuit la falimentul CNM „Navrom” și la „Bancorex”. Numele ei figurează alături de cel al altor 95 de firme constănțene care îi datorează, și astăzi, defunctei „Bancorex” suma de 160,86 milioane de dolari. Pe lista publicată pe site-ul AVAS, falita „Johnson Junior SRL” este consemnată cu o datorie de 274.125,49 USD, la data de 12 ianuarie 2009, bani pe care statul român nu-i va mai vedea vreodată.