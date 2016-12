Marinarii de la Furtrans vor primi salariile restante

2

Furtrans

Multumin SLN pentru implicare. Am asteptat cu sufletul la gura banii pe care ii mai are de primit sotul. Pana la urma nu se poate pe cont propriu, trebuie sa ai pe cineva in spate care sa te ajute. Asta trebuie sa fie invatare de minte si sper sa ia aminte toti marinarii romani. Astept si cred ca de data acesta nu va fi doar o promisiune.