Marinarii au propria revistă

A apărut primul număr al revistei trimestriale „Cap compas”, îngrijită de Sindicatul Liber al Navigatorilor. Concepută ca buletin de informare a marinarilor români, publicația cuprinde, printre altele:- editorialul „Bine ați venit!, semnat de Adrian Mihălcioiu, președintele SLN;- o prezentare, în cifre, a campaniei ITF privind navele cu pavilion de complezență;- articolul „Cele mai bune servicii pentru navigatori”, în care este prezentată o analiză realizată de Kimberly Karlshoej, șefa departamentului ITF Seafarers’ Trust;- o scurtă prezentare a Internațional Seafarers’ Welfare and Assitance Network;- articolul „Săptămâna europeană a transportului maritim”;- o prezentare a Sindicatului Liber al Navigatorilor din România;- articolul „Cine îi ajută pe marinari?”, preluat din cotidianul „Cuget Liber;- documentarul „Asigurarea familiei”;- materialul informativ „Cum obții ajutor ITF sau SLN”?- articolul „Înainte de a semna un contract de muncă”, cu sfaturi pentru cei ce vor să lucreze pe mare.Revista are 20 de pagini, care cuprind numeroase informații practice pentru navigatori. Are o ținută grafică de excepție și a fost tipărită la Editura „Dobrogea”, din cadrul trustului de presă „Cuget Liber”.