Marinărie sub standard pe navele care intră în porturile româneşti

Black Sea Campaign 2014

Marinărie sub standard pe navele care intră în porturile românești

Inspecțiile efectuate în cea de-a treia zi a Black Sea Campaign 2014 (campania împotriva navelor sub standard) s-au încheiat cu rezultate dramatice privind situația echipajelor de pe navele sosite în porturile românești. Echipele comune ale ITF România, Sindicatului Liber al Navigatorilor, FNSP și ANR au constatat că pe marea majoritate a acestor nave nu se respectă Convenția internațională privind munca și viața pe mare MLC - 2006 și se încalcă grosolan drepturile echipajelor.Ieri au fost inspectate patru nave în portul Constanța, trei nave la Agigea și una la Midia. Șase dintre nave au fost găsite în neregulă. Este vorba de: „Britta K” (pavilion Liban), „Rania H” (Togo), „Georgiana” (Togo), „Chaar Sea” (Moldova), „Esperanza” (Insulele Cook) și „Nikolay Meshkov” (Belize). Pe niciuna dintre acestea nu există contracte colective de muncă, iar salariile sunt mici, sub nivelul contractelor naționale sau de tip ITF. În schimb, toate au certificate de asigurare P&I, pentru echipaje. Pe nava „Nikolay Meshkov”, salariile sunt neplătite și se fac demersurile în justiție pentru recuperarea lor. Celelalte cinci nave au primit avertismente scrise din partea Inspectoratului ITF România, armatorii fiind atenționați să îndrepte cât mai repede neregulile constatate. În caz contrar, vor fi puse pe lista neagră a ITF. Pe nava „Esperanza”, se afla un marinar român, iar pe „Georgiana”, doi români.Pe alte două nave „MSC Carmen” și „MSC Rafaela”, echipele de inspecții nu au găsit abateri de la prevederile MLC - 2006.