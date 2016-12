Marinăria pe Marea Neagră este prea ieftină, prea mizeră şi prea periculoasă

Black Sea Campaign 2015

Marinăria pe Marea Neagră este prea ieftină, prea mizeră și prea periculoasă

Black Sea Campaign 2015 - campania împotriva navelor sub standard de la Marea Neagră s-a încheiat.În intervalul 6 - 10 iulie, în porturile Constanța, Midia și Mangalia au acționat trei echipe de inspecție, din care au făcut parte reprezentanți ai Inspectoratului ITF - România, ai Sindicatului Liber al Navigatorilor, ai Autorității Navale Române, voluntari din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare și navigatori.„În cele cinci zile de campanie, în porturile maritime românești au fost inspectate 45 de nave, cu o vârstă medie de 20 de ani. Pe ele se aflau 664 navigatori. Trebuie spus că, în medie pe an, în porturile noastre maritime vin circa 50.000 de navigatori” - a declarat Adrian Mihălcioiu, șeful Inspectoratului ITF - România.Dintre cele 45 de nave, 7 nave aveau pavilion Turcia, iar câte 5 nave erau cu pavilion Rusia și Malta. Restul navelor erau înmatriculate în Sierra Leone, Panama, Antigua, Moldova, Togo, Grecia, Hong Kong, Egipt, Tanzania și așa mai departe.„Toate cele 45 de nave inspectate aveau la bord un certificat de conformitate cu prevederile Convenției internaționale MLC 2006, dar numai 13 nave respectau aceste prevederi, dispunând de contracte colective de muncă la nivelul standardelor internaționale. În schimb, 30 de nave aveau doar contracte individuale de muncă, iar două nave nu aveau niciun fel de contract.Au fost identificate următoarele pro-bleme: salariile erau cu mult sub nivelul contractului colectiv de muncă pentru zona Mării Negre, cel mai mic fiind de 300 de dolari, pentru un timonier; 32 de nave aveau asigurări P&I pentru echipaje, în care nu se preciza nivelul de asigurare al navigatorilor, ceea ce înseamnă că era la latitudinea armatorului dacă dă vreun ban în caz de accident; condiții de muncă și viață proaste; lipsa echipamentului de muncă și de protecție. Am găsit din nou brevete și certificate de capacitate suspecte, care, în opinia noastră, nu au fost obținute cu respectarea Convenției STCW. La una dintre nave am descoperit un contract individual de muncă intitulat „ tip ITF”, care ținea loc și de contract colectiv de muncă. Nu era înregistrat și semnat de armator și nici de vreo organizație sindicală, doar de marinarul respectiv. Cele mai multe probleme au fost găsite pe navele cu pavilion Moldova, Tanzania, Honduras, Togo, Sierra Leone.Toate cele 32 de nave găsite în neregulă au primit avertismente pentru nerespec-tarea Convenției MLC 2006" - a precizat Mihălcioiu.Datele centralizate la nivelul Mării Negre și Israelului, pentru patru zile de campanie, arată că au fost inspectate navele din 20 de porturi. La bordul lor munceau 2.335 de navigatori, printre care: 464 filipinezi, 453 turci, 437 ucraineni, 246 ruși, 234 sirieni, 117 egipteni, 78 români și 50 georgieni.În cazul navigatorilor români se observă o creștere față de anul 2014. În timpul campaniei din anul precedent au fost găsiți la bordul navelor inspectate doar 14 români. Pozitiv este faptul că, în porturile din țara noastră, nu au fost probleme cu plata la timp a salariilor navigatorilor. În schimb, la nivelul Mării Negre, pe șapte nave existau restanțe salariale care totalizau 800.000 de dolari. Raportul final al campaniei va fi prezentat Federației Internaționale a Transportatorilor - ITF, Comisiei Europene și Autorității Navale Române, a declarat Mihălcioiu.„România a ratificat Convenția MLC 2006 și în decurs de un an va trece la aplicarea ei, în cadrul controalelor de Port State Control. Navele care nu respectă convenția nu vor mai putea veni în porturile noastre.Concluzia acestei campanii este că Marea Neagră rămâne, în continuare, o mare a rușinii” - a spus șeful Inspectoratului ITF - România.În cadrul conferinței de presă organizate cu prilejul încheierii campaniei, voluntarilor care au participat la ea le-au fost acordate diplome de către Inspectoratul ITF - România și Sindicatul Liber al Navigatorilor.