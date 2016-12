Marinari, păziţi-vă locul de muncă!

3

Barklav

"aoleu" Cred ca vb ca sa te afli in treaba si din barfe pe care le-ai auzit pe la colturi, cel putin despre Barklav. Plec in voiaje prin Barklav de cel putin 10 ani si toti colegii mei tot prin Barklav pleaca dar nu am auzit niciodata de cineva de la Barklav care sa dea spaga sau cineva sa ceara spaga ca sa pleci. La Barklav pleci numai in urma unui interviu, dupa care ti se plateste avionul , cazare hotel daca este nevoie de catre compania la care pleci, Barkalav deconteaza taxele pentru vize si analizele medicale , transportul Constanta Otopeni cu sofer. Asa ca numai fa reclama proasta sau poate esti unul din aceia care nu si-a facut treaba si a fost trimsi acasa si acum te oftici.