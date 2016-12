Marinari de sacrificiu

2

Un "ziarist"al SLN

Nu e saptamana ca acest zis "ziarist" sa nu ne spuna ce vraji a mai facut neica nimeni mihalcioiu. Mai nou , nu este articol despre problemele pe care le indura marinarii (vezi despre cei pe o nava la Suez , unii prin portul Genova , etc...) , ca sa nu ne aminteasca de faptul ca trebuie sa fii membru de sindicat , neaparat in Romania si sa-i cotizezi acestui tampit sume in valuta pe care el le-a stabilit impreuna cu gasca de prosti din jurul sau. Nu am vazut niciodata vreun articol , in care sa se arate care este ponderea cheltuita din cotizatiile in valuta!!! , spre exemplu , pentru pachetele pentru copii la Craciun , pentru combustibilul folosit la masinile cu care se deplaseaza cei de la SLN , ce suma merge la protocol , sau chiar in fondul de salarii !?!