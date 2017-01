Marile provocări şi ameninţări din shipping-ul mondial

Documentar "Cuget Liber"

Marile provocări și amenințări din shipping-ul mondial

Viitorul vine cu mare viteză în shipping. În ultimele două decenii, știința și tehnologia au accelerat schimbările din această industrie. Faptele prezentate mai jos arată care sunt provocările și amenințările cărora trebuie să le facă față transportul maritim comercial. Ele ne ajută să înțelegem mai bine direcția progresului din acest sector.Atacurile cibernetice și nava cea mai "curată"În 2003, transporturile navale s-au confruntat cu primul atac cibernetic. În acel an, un tânăr de 19 ani, Aaron Caffrey, a fost adus în fața justiției fiind acuzat că a piratat sistemul informatic al portului Houston, cel de al doilea mare port al SUA. De la un computer, de acasă, el a reușit să afecteze website-ul care furniza date despre vreme, șenalele navigabile și adâncimi. Acțiunea lui a pus în pericol siguranța navelor care intrau și ieșeau din port.De-a lungul anilor, atacurile cibernetice împotriva industriei maritime s-au înmulțit. Pirații somalezi și-au ales victimele folosindu-se de datele de navigație vizualizate online și au utilizat mijloacele informatice pentru a face ca navele lor să pară a fi altceva decât erau.Mai târziu, în 2014, hackerii au oprit funcționarea unei platforme petroliere, iar computerul alteia a fost atât de afectat, încât a fost nevoie de 19 zile pentru a-l reporni.În primul deceniu al mileniului III au fost constuite primele nave-doc (dotate cu propriul sistem de propulsie). În anul 2008, a intrat în exploatare motor-tancul „Victoria“. La acea vreme, era cea mai „curată“ navă din lume, pentru că beneficia de tehnologii performante de control al vitezei, folosea combustibil cu un conținut scăzut de sulfuri, avea reducție catalitică selectivă și era dotată cu sisteme de filtrare a emisiilor de gaze.În 2009, „Norgas Innovation” era prima navă din lume destinată transportului gazelor naturale lichefiate (LNG), gazelor petroliere lichefiate (LPG) și etilenei. Și tot în acel an, concernul Shell a lansat proiectul primei fabrici plutitoare de gaze naturale lichefiate din lume.În 2010, Uniunea Europeană a inițiat Programul Magalog, care urmărește trecerea navelor maritime, de pe actualii combustibili, pe gaze naturale lichefiate.Schimbările tehnologice au făcut ca numărul marinarilor de la bordul navelor comerciale să se reducă dramatic. Dacă în anii Ž70 - Ž80 din secolul XX, echipajul unei nave de mare capacitate cuprindea 40 - 50 de persoane, la începutul secolului XXI, era de numai 14 - 20 marinari.Portcontainerul „Safmarine Chilka”, intrat în exploatare în 2012, a demonstrat că nu există limite în această privință. Nava, cu o lungime de 249 metri, lățimea de 37 metri, capacitate 61.120 tdw și 4.500 TEU, are nevoie de un echipaj de numai nouă oameni.Pe data de 6 martie 2012, a fost finalizată conversia lui „E-Kotug”, care a devenit primul remorcher hibrid din Europa (propulsat cu combustibil convențional și cu gaze naturale lichefiate).În 2012, Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering a lansat în fabricație cel mai mare portcontainer de la acea dată, de 18.000 TEU (cu lungimea de 400 m, lățimea 59 m și pescajul 14,5 m). Performanța a fost depășită de Hyundai Heavy Industries, care doi ani mai târziu a început construirea primului portcontainer de 19.000 TEU (cu lungimea de 400 metri, lățimea de 58,6 metri și pescajul de 30,5 m).Organizația Maritimă Internațională (IMO) a decis, în 2014, ca statele membre să accepte utilizarea certificatelor electronice. Măsura contribuie la reducerea birocrației din industria shipping-ului.Două forțe obiective, majore, fenomenul încălzirii globale și criza economică din anii 2009 - 2013, au obligat shipping-ului mondial să regândească arhitectura navelor și să lanseze noi generații de motoare. S-a obținut o creștere a vitezei, reducea consumului de carburanți și a emisiilor de gaze în atmosferă. La aceasta au contribuit sistemele care controlează automat consumul de combustibil, corelând viteza de deplasare a navei cu condițiile atmosferice.În 2014, pe mările și oceanele lumii au apărut navele acționate 100% cu LNG. Creșterea numărului lor este barată de faptul că sunt prea puține porturile ce pot asigura aprovizionarea cu carburant. În prezent, astfel de nave pot circula cu succes doar pe anumite rute. Lansată în aprilie 2015, nava „Isla Bella” este primul portcontainer din lume propulsat cu gaze naturale lichefiate.În 2015, la Geneva, la sediul Organizației Inter-naționale a Muncii, a avut loc o reuniune la care au participat reprezentanți ai armatorilor, ai Federației Internaționale a Transportatorilor (ITF) și ai guvernelor. În centrul discuțiilor a fost adoptarea documentelor de identitate electronice pentru navigatori, după modelul pașapoartelor electronice.În septembrie 2015, PressReader și Telemar Group din Canada au lansat o soluție de difuzare digitală a ziarelor și revistelor la bordul navelor. Via PressReader, peste 4.000 de ziare și reviste în versiune completă sunt disponibile, prin satelit, pentru pasagerii navelor de croazieră și echipaje.Pentru industria shipping-ului, cea mai „fierbinte” știre a anului 2015 se referă la proiectul navei fără echipaj, al navei teleghidate, dronă, la care lucrează mari companii din domeniul echipamentelor navale, printre care și Rolls-Royce. Lansarea prototipului este prevăzută pentru anul 2030. Subiectul a stârnit neliniște în rândul sindicatelor navigatorilor, fiind una dintre temele de dezbatere ale Comitetului european - secțiunea transport maritim, în decembrie 2015.În martie 2016, Municipalitatea Metro-politană Istanbul a trecut la utilizarea dronelor pentru supravegherea traficului din Strâmtoarea Bosfor, în vederea prevenirii poluării mării de către nave.