Marile companii de operare din Portul Constanţa trec prin criză cu… profit

Marile companii de operare din Portul Constanța trec prin criză cu… profit

Portul Constanța trece prin cea mai grea încercare de la al Doilea Război Mondial încoace. În ultimii 65 de ani, traficul de mărfuri nu a scăzut niciodată atât de abrupt, precum în 2009. Cu 36,62% mai puține mărfuri Sub impactul crizei economice mondiale, în primele 9 luni ale acestui an, au fost derulate doar 28.025.000 tone de mărfuri, cu 36,62% mai puțin față de aceeași perioadă a lui 2008. Toate grupele de produse au înregistrat scăderi majore, excepție făcând cerealele și semințele uleioase. Cel mai afectat a fost traficul de containere, care, exprimat în TEU, a scăzut cu 55,4%, iar în tone, cu 51,61%. Mai mult sau mai puțin, toți operatorii portuari din Constanța au fost afectați de diminuarea dramatică a comerțului exterior al României și al tranzitului de mărfuri, fiind nevoiți să caute soluții, să se adapteze. Careul de ași „Cuget Liber” a efectuat o analiză comparativă a rezultatelor economico – financiare date publicității de patru operatori portuari importanți. În cazul companiei Socep, evoluția a fost următoarea (datele se referă la primele trei trimestre din 2009, iar comparația este făcută cu perioada similară din anul precedent): cifra de afaceri netă - 34.809.228 lei (-22,9%); venituri totale – 37.855.383 lei (-19,6%); cheltuieli totale – 36.636.991 (-5,9%); profit brut – 1218392 lei (-85%); cheltuieli de personal – 19.895.396 lei (-17,7%); număr mediu de salariați – 504 (-20%). Rezultatele SC Comvex pe primele trei trimestre ale lui 2009 au fost următoarele: cifra de afaceri netă - 63.232.247 lei (-43,3%); venituri totale – 68.145.916 lei (- 40%); cheltuieli totale – 40.923.627 (- 50,9%); profit brut – 27.222.289 lei (-10,4%); cheltuieli de personal – 12.085.925 lei (-25,3%). În primele trei trimestre ale anului, compania OIL Terminal a obținut următoarele rezultate: cifra de afaceri netă - 95.632.091 lei (-1,4%); venituri totale – 98.321.173 lei (-1,4%); cheltuieli totale – 96.612.683 (-1,2%); profit brut – 1.708.490 lei (-9,1%); cheltuieli de personal – 46.550.694 lei (+1,3%). În cazul SC Chimpex, dispunem doar de rezultatele pe primele două trimestre ale anului 2009. Acestea sunt următoarele: cifra de afaceri netă - 18.965.591 lei (+50,7%); venituri totale – 20.190.538 lei (+50,7%); cheltuieli totale – 18,115,708 lei (-5,3%); profit brut – 2.074.830 lei (față de o pierdere de 5.744.194 lei, în semestrul I 2008); cheltuieli de personal – 4.966.925 lei (-34,7%). Soluții de criză Datele de mai sus arată că toți operatorii, cu excepția SC Chimpex, au obținut venituri totale mai mici. Diminuarea cea mai firavă, de 1,4%, a fost pe segmentul produselor energetice, la Oil Terminal, iar cea mai mare, de 40%, la Comvex SA. Îngust specializată și dependentă de traficul de materii prime siderurgice, Comvex a fost lovită nu doar de criza de pe piața me-talului, dar și de decizia ArcelorMittal Galați de a schimba ruta de transport a materiilor prime, din portul Constanța prin portul Burgas. În schimb, SC Chimpex a raportat o creștere spectaculoasă, de 50,7%, a veniturilor, evoluție datorată, mai ales, cerealelor, care dețin o pondere de 36,7% în fluxul total de mărfuri derulate. Toate companiile au făcut eforturi să-și diversifice activitatea - inclusiv Comvex - și să atragă un volum mai mare de mărfuri, dar principala măsură de criză a fost reducerea drastică a cheltuielilor. Dacă Oil Terminal a tăiat doar 1,2% din cheltuieli, SC Comvex a mers cu bisturiul până la 50,9%, pentru a supraviețui dublei crize ce a lovit-o. Anul concedierilor Pe lângă cheltuielile materiale (cu investițiile, consumurile ener-getice, transportul etc.), compa-niile le-au amputat și pe cele cu forța de muncă. 2009 a fost anul concedierilor, șomajului tehnic, restruc-turării schemelor de personal. Surprinzător, cea mai mare reducere a cheltuielilor de personal, de 34,7%, a operat-o SC Chimpex, în ciuda faptului că a înregistrat o creștere de 50,7% a veniturilor totale. Socep și-a redus cu 17,7% cheltuielile cu munca vie, iar Comvex, cu 25,3%. Cum ambele au avut de suferit scăderi majore ale activității și veniturilor, măsurile de reducere a personalului sunt justificate. Oil Terminal este singura societate în care cheltuielile de personal au crescut pe fondul crizei, pentru că acționarul său majoritar este statul. Performera recesiunii Nota comună a tuturor celor patru companii analizate este faptul că, în ciuda crizei, au avut rezultate pozitive. Performanța echipei manageriale a SC Comvex este, însă, cu adevărat remarcabilă. Deși compania a primit loviturile cele mai grele, a obținut cel mai mare profit, 27.222.289 lei, în scădere cu doar 10,4% față de 2008.