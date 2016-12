Marile ambiţii ale CERONAV

Marile ambiții ale CERONAV

În ultimul deceniu, România și-a consolidat statutul de exportator de forță de muncă marinărească. Împreună, Academia Navală „Mircea cel Bătrân“, Universitatea Maritimă din Constanța, Colegiul Nautic Român și Centrul Român pentru Pregătirea și Perfecționarea Personalului din Transporturi Navale - CERONAV au reușit să dezvolte o adevărată industrie de competențe pentru flota mondială. Anul 2013, a adus numeroase noutăți în acest sector, pe care prefer să-l numesc economic: investiții în capacități noi de instruire, în si-mulatoare și platforme de pregă-tire, lărgirea paletei de cursuri în funcție de cerințele pieții externe, stabilirea de conexiuni organizaționale la nivel internațional și atra-gerea unui mare număr de studenți străini. Ieri, în cadrul unei conferințe de presă, echipa managerială a CERONAV a prezentat bilanțul pro-vizoriu al activității pe anul 2013 și proiectele pentru următorii patru ani. Înființat în 1976, cu doi ani înainte de adoptarea standardelor interna-ționale de formare și certificare a pregătirii marinărești (STCW), „CERONAV s-a situat întotdeauna la vârful training-ului mondial”, a afirmat directorul general Ovidiu Cupșa.În decurs de un an și jumătate, actuala echipă managerială s-a străduit să promoveze CERONAV pe piața externă și să-l transforme într-un centru de pregătire regional. Astfel, instituția a făcut un marketing extern agresiv, a dez-voltat o amplă rețea de co-laborări cu asociații și organizații de pe continent, a lansat cea mai largă ofertă educațională din Europa și, în viitorul apropiat, va furniza servicii integrate. Până la 25 octombrie 2013, instituția a pregătit 43.908 cursanți (față de 48.424 cursanți în întreg anul 2012). Dintre aceștia, 800 de persoane au urmat cursuri dedicate navigației fluviale. În 2013, oferta educațională a crescut cu patru noi cursuri: cel de familiarizare privind securitatea navei și sarcini specifice la bordul navei (obligatoriu pentru întreg personalul de la bord); cursul de igienă (pentru bucătari și personalul din sectorul alimentar de la bordul navelor); cursurile de promovare pentru ofițerii maritimi de cart punte și mașină, de la nivel operațional la nivel managerial. În 2014, vor fi introduse, printre altele, cursurile cerute de noul STCW: cele de calificare în funcțiile de timonier maritim, șef timonier și electrician de bord; cursul de specializare în funcția de ajutor mecanic; cursul de adaptare cu cerințele STCW, pentru ofițerii operaționali și mana-geriali; cursul ECDIS type specific pentru echipament FURUNO. Este în pregătire cursul DP (Dynamic Positioning), iar în sectorul offshore, va fi acreditat cursul OPITO. CERONAV are în derulare un amplu program de investiții, din care amintim: construcția sediului subunității din Galați, care asigură pregătirea în domeniul transportului fluvial (valoare totală 8.400.000 lei), și poligonul de antrenamente și mij-loace de salvare pe mare, din baza de instruire. Pentru viitorii patru ani sunt prevăzute, printre altele, următoarele obiective de investiții: un poligon de antrenament privind mijloacele de salvare; complexul nautic de instruire practică și informare Galați; un helideck și extinderea poligonului PSI; un corp de cazare, săli de curs și un nou bazin de antrenament; baza de instruire practică de la Galați; barca FREEFALL cu ansamblu de ridi-care; barca TEMPSC cu grui plat-formă; barca multifuncțională de lucru; barca FAST RESCUE cu pivoting davit. Valoarea inves-tițiilor este de 80 milioane lei, iar finanțarea va fi asigurată din surse proprii. Instituția este implicată în deru-larea mai multor proiecte cu finanțare europeană, în calitate de coordonator sau de partener.În 2013, au fost puse bazele unei serii de colaborări internaționale cu:Aviation Industry Corporation of China, una dintre cele mai mari companii producătoare de echipamente de transport din lume (pentru instruirea unui grup de experți ai companiei chineze;Maritime Safety and Survival Training Centre, din Islanda, în cadrul proiectului de mobilitate „Improved teaching in personal safety and social responsibility for seafarers ”, finanțat de Comisia Europeană;Institutul Maritim Etiopian, care dorește servicii de consultanță;Universitatea Concordia din Montreal și Federația de Navigație din Canada, care oferă cursul intitulat „Certificate in Marine Transportation”;TSTS Group, din Albania, în vederea îmbunătățirii educației și training-ului în sectorul mari-tim și a siguranței personalului din porturi.CERONAV este o instituție solidă din punct de vedere financiar, fără datorii și care se dezvoltă folosind doar resursele proprii. Se estimează că va încheia anul 2013 cu venituri în sumă de 30,580 milioane lei, cu 7,73% mai mari decât în 2012, și aproape duble față de cele obținute în 2009, primul an al crizei economice. În 2013, va înregistra un excedent financiar de 11,301 milioane lei (față de 3,271 milioane lei în 2009), pe care îl va folosi la finanțarea investițiilor.