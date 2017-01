Marii angrosişti de cereale sunt suspectaţi că joacă murdar

Marii angrosiști de cereale sunt suspectați că joacă murdar

Comerțul cu cereale a intrat în atenția Consiliului Concurenței. Instituția a efectuat inspecții inopinate la 12 sedii și puncte de lucru ale principalelor companii active pe piața comercializării cerealelor din București și din țară.Acțiunile s-au desfășurat în cadrul investigației privind o posibilă înțelegere anticoncurențială pentru fixarea prețurilor la achiziția cerealelor. Companiile inspectate sunt: Agricover, Alfred C. Toepfer, Ameropa, Brise Agricultura, Brise Group, Bunge, Cargill, Glencore, Nidera, United Grain.„La declanșarea acestei investigații am ținut cont de specificul și sezonalitatea sectorului: având în vedere perisabili-tatea produselor și lipsa posibilităților de depozitare la dispoziția producătorilor mici și mijlocii, este mult mai probabil ca o înțelegere anticoncurențială între comercianți să fie pusă în practică în această perioadă, când oferta de cereale este mare. În pregătirea investigației am colaborat cu mai multe instituții ale statului și am organizat cu minuțiozitate inspecțiile desfășurate la nivel național” - a declarat Bogdan Chirițoiu, președintele Consiliului Concu-renței.Documentele și declarațiile ridicate în cadrul acestor inspecții se află în analiza autorității române de concurență, în cadrul procedurilor specifice investigației.În situația în care Consiliul Concurenței va constata încălcarea regulilor de concurență, companiile implicate riscă amenzi de până la 10% din cifra de afaceri. Cu toate acestea, companiile care cooperează cu autoritatea de concurență, în cadrul programului de clemență, pot obține imunitate la amendă sau reduceri substanțiale ale amenzilor.În urmă cu trei zile, Traian Băsescu, președintele României, și-a exprimat suspiciunea privind o posibilă manipulare a prețurilor de către marii angrosiști de cereale și solicita implicarea Consiliului Concurenței. La rândul său, premierul Victor Ponta a cerut în ședința de guvern de miercuri să fie sesizat Consiliul Concurenței în legătură cu prețurile de achiziție din agricultură.