Mărfurile operate în porturile Constanţa, Mangalia şi Midia încap pe o singură navă de 140.000 tdw

Traficul portuar a înghețat

Mărfurile operate în porturile Constanța, Mangalia și Midia încap pe o singură navă de 140.000 tdw

Porturile maritime românești au pășit cu stângul în noul an. Ianuarie s-a dovedit a fi o lună foarte proastă, cu trafic de mărfuri la limita supraviețuirii. Ieri, în danele operative se aflau 30 de nave la Constanța și câte una la Midia și Mangalia. Întreaga cantitatea de mărfuri manipulate ar fi putut să încapă pe o singură navă cu capacitatea de 140.000 tdw. Viitorul apropiat nu arată nici el prea bine. Și-au anunțat sosirea, în următoarele zile, 74 de nave la Constanța, 2 nave la Mangalia și 5 nave la Midia. Marea majoritate sunt de capacitate mică. Cu certitudine că este vorba de un fenomen specific începutului de an și, de prin luna martie, traficul își va reveni. Așa s-a întâmplat și în 2010, care s-a dovedit a fi un an bun pentru porturile românești, în ciuda crizei economice. Cele trei porturi au înregistrat anul trecut un trafic total de 47.563.879 tone, cu 13,2% mai mare decât în 2009. Performerul zonei Mării Negre a fost portul Constanța, cu o creș-tere de 14,6% a cantității de mărfuri derulate, traficul total atingând 42.714.653 tone. Portul Midia a avut o creștere de doar 3,05%, manipulând 4.574.170 tone de mărfuri, în vreme de portul Mangalia a avut un declin de 12,09%, operând doar 275.056 tone. Traficul de mărfuri de la Constanța a fost susținut în principal de exporturi - 35,28% din total. Tranzitul de mărfuri s-a ridicat la 26,78%, iar importurile la 27,49%. Dintre grupele de mărfuri, cerealele și semințele uleioase au dominat traficul, cu o pondere de 32,36% în total, urmate de minereurile și deșeurile metalice - 18,26% și articolele diverse - 13,78%. Traficul de containere a totalizat 5.887.879 tone, respectiv 556.694 TEU, fiind inferior celui din 2009 cu doar 0,17%, respectiv 6,28%. La Midia, importurile, în special cele de hidrocarburi, au fost dominante, atingând 73,74% din total, fiind urmate de importuri - 25,49% și tranzit - doar 0,07%. Țițeiul și produsele petroliere au reprezentat 94,60 % din cantitățile de mărfuri derulate.