Marea Neagră are contract colectiv de muncă pentru navele cu pavilion de complezenţă

Pentru prima oară în istorie

Marea Neagră are contract colectiv de muncă pentru navele cu pavilion de complezență

„Navigația din zona Mării Negre are, de la începutul acestei luni, propriul contract colectiv de muncă. Prevederile lui sunt valabile pentru toate navele cu pavilion de complezență care operează în porturile riverane și în porturile turcești” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget lIber”, Adrian Mihălcioiu, liderul Sindicatului Liber al Navigatorilor.1.260 dolari pentru un timonierContractul este instrumentul de bază al Black Sea Campaign - campania împotriva navelor sub standard, declanșată de sindicatele naviga-torilor din Bulgaria, Georgia, Rusia, Ro-mânia, Turcia și Ucrai-na, afiliate la Fede-rația Internațională a Transportatorilor (ITF).Bazele proiectului „Marea Neagră fără nave sub standard” au fost puse în mar-tie 2012, în cadrul unei reuniuni istorice găzduită de Madison Meeting Room, din Istanbul.Contractul colectiv de muncă pentru Marea Neagră a fost negociat de sindicatele navigatorilor și agreat de conducerea ITF. El reglemen-tează condițiile de muncă și viață la bordul navelor care operează în bazinul Mării Negre și salariile. „În cazul nebrevetaților, grila de salarizare pornește de la nivelul stabilit de Organizația Internațională a Muncii la care se adaugă 50 de dolari. Astfel, salariul unui timonier, care include și plata a 103 ore suplimentare, se ridică la 1.260 dolari. Anual, salariul va fi majorat astfel încât, după patru ani, să ajungă la nivelul din contractul colectiv de muncă ITF. În prezent, acesta este de 1.750 dolari pentru un timonier. În cazul ofițerilor din zona Mării Negre, se aplică nivelul din contractul ITF” - a precizat Mihălcioiu.Companiile care operează nave cu pavilion de complezență în zona Mării Negre primesc, prin acest contract, o gură de oxigen. Ele vor plăti salarii mai mici decât standardul ITF, dar au obligația să aplice contractul în toate porturile din Marea Neagră și din Turcia. După ce respectivele nave părăsesc Marea Neagră, sunt obligate să aplice standardul de salarizare mai înalt, din contractul ITF.Ce se întâmplă dacă angajatorul nu respectă contractul Mării Negre? „În acest caz el va fi sancționat. Va fi obligat să aplice, timp de șase luni, așa numitul contract ITF Special, în care salariul lunar al unui timonier este de 2.900 dolari” - a declarat Adrian Mihălcioiu.Contractul colectiv de muncă pentru zona Mării Negre este conceput după modelul celui din Marea Nordului. Diferă clauzele salariale. Grila de salarizare din Marea Nordului este superioară standardului ITF.Stigmatul rușiniiÎn vara acestui an, ITF a adoptat raportul prin care Marea Neagră a fost declarată Marea Rușinii. Documentul este rezultatul inițiativei comune a federației internaționale și a sindicatelor reprezentative din zonă. El arată că în bazinul Mării Negre activează circa 2.400 nave, cu capacitatea de 2.000 - 12.000 tdw: cargouri, bulk-carriere, nave pentru transportul cimentului, nave fluvio-maritime și nave multifunc-ționale. Aproape 1.000 dintre ele au capacitatea de 1.000 - 2.000 tdw.Flota Mării Negre este îmbătrâ-nită. Predomină navele de peste 20 de an, iar circa 800 de nave au peste 30 de ani. Mai puțin de 500 de nave au vârsta mai mică de zece ani.Predominante sunt următoarele pavilioane: cel de al doilea registru maritim al Turciei, Rusia, Georgia, Malta, Panama, St. Vincent & Grenadines, Belize, Moldova, Slovenia și Cambodgia. Un număr semnificativ de nave sunt fluvio-maritime, înregis-trate sub pavilionul fluvial al Rusiei.Cele mai numeroase sunt echi-pajele din Rusia, Ucraina și Turcia, urmate de cele din Georgia și Azerbaidjan.Navlurile (tarifele de transport) practicate în zonă sunt foarte scăzute, iar în cazul unor fluctuații negative, creditorii și echipajele rămân neplătiți.Condițiile atmosferice nefavorabile, în combinație cu vârsta înain-tată a navelor și starea lor tehnică, au dus la apariția multor accidente și dezastre navale în zonă.Contractul colectiv de muncă regional va pune capăt dumping-ului social, va contribui la îmbunătățirea mediului concurențial și, astfel, va ajuta navigația din bazinul Mării Negre să scape de stigmatul rușinii.Buletinul Informativ al Mării NegreSindicatele navigatorilor au decis, de asemenea, să editeze Buletinul Informativ al Mării Negre și să atragă în Black Sea Campaign organizațiile profesionale ale docherilor și lucrătorilor din serviciile portuare. Buletinul va fi publicat anual, în limbile rusă, turcă, arabă și engleză, și va cuprinde informații din activitatea sindicatelor și din legislația internațională, statistici, prezentări de cazuri, un inventar al navelor din zonă etc.