Marea bătălie pentru scaunul de preşedinte al BNS - Filiala Constanţa

Marea bătălie pentru scaunul de președinte al BNS - Filiala Constanța

Se schimbă „garda” la Blocul Național Sindical - Filiala Constanța. Biroul operativ ales la 1 iunie 2007 își încheie mandatul.Din el fac parte: Vasile Oțelea - președinte; Petre Costel - președinte executiv; Ibraim Timur - prim-vicepreședinte, Dede Perodin, Marin Florian, Gino Petruț Roiu, Vasile Zaborilă și Gheorghe Cosor - vicepreședinți; Florin Daniel Gheorghiu - secretar general. Vasile Oțelea, care se află în fruntea aces-tei structuri din anul 1997, a anunțat că se pensionează și nu mai candidează pentru un nou mandat.„Când am preluat conducerea filialei, în urmă cu 16 ani, BNS mi-a predat o ștampilă și un proces verbal. Acesta era întregul patrimoniu. Astăzi, filiala deține un sediu în Piața Ovidiu, din Constanța, în proprietate, în care am înființat un centru de formare profesională, cu toate dotările necesare” - a declarat Oțelea. Viitorul birou operativ va avea o talie ceva mai mică. Pentru funcția de președinte, au fost depuse două candidaturi. Vor concura: Florin Daniel Gheorghiu, actualul secretar general al filialei, care reprezintă puternicul Sindicat Poșta Română (circa 1.000 de membri), și Petrică Gheorghe, vicepreședinte al Federației Naționale a Sindica telor Portuare, reprezentantul unui sindicat micuț din portul Constanța. Pentru cele trei funcții de vicepreședinte candidează: Dede Perodin (președintele Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC), Viorel Neagu (Sindicatul RATC) și Gheorghe Cosor (Sindicatul Energetica - CET). Și funcția de secretar general este dis- putată de doi candidați: Costel Constantin (Sindicatului Liber al Navaliștilor din SNC) și Iuliana Spălățelu (Sindicatul Poșta Română). Alegerile nu vor fi lipsite de tensiuni, se tem inițiații. Sunt personaje, precum unele din cadrul Federației Naționale a Sindicatelor Portuare, care țin cu ardoare să-și impună omul lor la „cârma” filialei BNS, spun aceștia. Ei au în vedere istoria recentă a FNSP, ale cărei alegeri au fost un șir de scandaluri și acțiuni în justiție, urmate de o adevărată hemoragie de sindicate. Oamenii nu doresc ca alegerile la Filiala BNS să fie marcate de evenimente asemănătoare.Poate că „pesimiștii” își fac de pomană griji, poate că alegerile se vor derula în litera și spiritul statului. „Realiștii” susțin că probleme vor exista, totuși, din cauza unor anumite dispute privind cine are dreptul să participe în calitate de delegat la aceste alegeri. Filiala are 25 de membrii: sindicate și federații. În cadrul federațiilor există 20 de sindicate afiliate la acestea, dar care nu s-au înscris în Filiala BNS, așa cum prevede statutul ei.Există și câteva sindicate care încă mai au calitatea de membru al Filialei BNS, dar care între timp au aderat la alte confederații sindicale. Din acest motiv au apărut discuții privind dreptul de participare în calitate de delegat la alegerile filialei. Există temeri că unele structuri sindicale vor încerca să creeze confuzie, să forțeze litera statutului filialei, pentru a introduce mai mulți delegați la adunare și a avea mai multe voturi. Alegerile au loc astăzi, la Casa de Cultură a Sindicatelor, începând cu ora 10. De la „centru”, este așteptat să participe Dumitru Costin, președintele BNS.