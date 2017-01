Mansarda la bloc costă cât o casă nouă

Extinderea apartamentelor de la ultimul etaj al blocurilor nu este o alternativă ieftină pentru cei care nu își permit o casă nouă, ci mai mult un moft. Cei care vor o mansardă deasupra capului trebuie să aibă resurse financiare consistente și un certificat de urbanism, eliberat de Primăria Constanța. Extinderea pe verticală a imobilelor se poate face numai dacă acestea nu sunt amplasate la șosea și dacă sunt suficient de rezistente pentru a suporta presiunea câtorva tone de BCA. Înainte de a demara lucrărilor, constructorii constănțeni recomandă o expertiză a blocului. Dacă imobilul este vechi sau prost construit, proiectul are mari șanse să eșueze. Soluția ar fi consolidarea fundației, dacă proprietarii își permit încă o investiție destul de costisitoare. Nu în ultimul rând, este nevoie de aprobarea asociației de locatari. După ce toate formalitățile legale au fost îndeplinite, proprietarii trebuie să contacteze un arhitect sau o echipă de proiectare. Comisionul arhitecților, stabilit prin lege, este de 4,4 - 7% din valoarea construcției și variază în funcție de complexitatea mansardei și de timpul necesar realizării proiectului. Ultima etapă este angajarea unei firme de construcții, care va stabili prețul final al lucrării. Aici, totul depinde de materialele alese de clienți. Un preț minim ar fi de 300 - 350 euro/metrul pătrat, cu materiale ieftine, adică un cost total de 30.000 - 35.000 euro, pentru o mansardă de 100 metri pătrați. Dacă BCA-ul, geamurile și acoperișul sunt de ultimă oră, prețul metrului pătrat construit sare de 400 - 450 euro. În plus, amenajarea interioară a mansardei poate ridica costul final cu 30 - 50%. În final, investiția totală poate ajunge chiar și la 100.000 euro, cheltuiala medie fiind de 65.000 - 70.000 euro. Nu în ultimul rând, trebuie amintit faptul că o mansardă nouă la bloc înseamnă impozit și facturi la utilități mai mari. Materiale de construcții și accesorii l BCA modern, ușor de îmbinat - 250 - 285 lei/mc l Cărămizi ecologice, care protejează împotriva zgomotului și înmagazinează căldura - 40 euro/ l Acoperișuri noi din tablă - 40 lei/metrul pătrat (10.000 - 15.000 lei preț total mediu) l Ferestrele speciale de mansardă - 250 - 600 euro l Ușă simplă - minimum 150 euro l Vitralii - 80 - 600 euro/mp l Panourile solare, care atrag energie solară și la -18 grade Celsius și asigură căldură pe tot parcursul anului - 2.500 - 3.000 euro l Centrală electrică cu gaz - 2.300 - 5.000 lei.