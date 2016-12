Manifestări expoziţionale organizate de CCINA

Manifestări expoziționale organizate de CCINA

În perioada 18 - 20 noiembrie, tot la la Pavilionul Expozițional are loc Târgul de nunți. Ediția este organizată în colaborare cu „Ghidul miresei”, cel mai mare organizator din țară, în acest domeniu.Târgul de turism „Vacanța” este organizat în perioada 25 - 27 noiembrie, la Maritimo.Între 23 și 27 noiembrie, are loc ediția de final de an a TIMINTEX, la Pavilionul Expozițional.Târgul cadourilor de Crăciun va fi găzduit de Maritimo în perioada 3 - 24 decembrie.CCINA colaborează cu Primăria Constanța la organizarea Festivalului iernii, care va avea loc în intervalul 1 - 30 decembrie. Cel mai probabil, evenimentul va fi găzduit de Parcul Tăbăcărie. CCINA se va ocupa de selectarea firmelor care vor veni cu produse pentru copii.În colaborare cu Camera de Comerț Prahova, CCINA va organiza un Târg de materiale de protecție a muncii la Ploiești.Topul județean al firmelor va avea loc pe data de 3 noiembrie, la complexul Melody, din Mamaia. La această ediție vor fi mai mulți premianți.