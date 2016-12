Mamaia are cel mai bun hotel de pe litoral

Stațiunea Mamaia se poate lăuda că are cel mai tare hotel de pe litoral. „Premiul de excelență Best Tourism” pentru „Cel mai bun hotel de pelitoral în anul 2010" a fost acordat hotelului Vega, în urma votului publicului, în cadrul unei gale organizată de Asociația Best Tourism și Best Tourism Group.Acesta a primit premiul după un sondaj amplu de opinie organizat prin intermediul a peste 70 de site-uri de turism din rețeaua Best Tourism. În cadrul Galei Asociației Best Tourism, care a avut loc în Capitală, au fost premiate nu doar cele mai bune hoteluri, ci și cele mai bune destinații, agenții de turism și specialiști din domeniu, atât pe baza sondajelor de opinie, dar și de către un juriu format din profesioniști din industria românească de profil.