Malurile canalelor navigabile vor fi concesionate

CN „Administrația Canalelor Navigabile" (ACN) Constanța vrea să concesioneze pe 42 de ani 200 kilometri de maluri, aferente canalului Dunăre-Marea Neagră, către operatori privați. Pe malurile înalte urmează să se ridice turbine eoliene, zona fiind una ideală pentru dezvoltarea instalațiilor de energie alternativă, în condițiile în care vântul bate puternic în peste 270 de zile din an. Malurile joase vor fi transformate în porturi private, antrepozite, zone de exploatări minerale și dane pentru barje. Avantajele ACN sunt creșterea traficului și câștigurile din concesionare. În plus, după 42 de ani, toate instalațiile vor reveni în patrimoniul statului. De asemenea, până în 2010 vor fi modernizate ecluzele, o investiție de 33 milioane euro, care va dubla capacitatea anuală a canalelor, de la 80 la 200 milioane tone capacitate pentru canalul Dunăre-Marea Neagră și de la 20 la 50 milioane tone capacitate pentru canalul Poarta Albă-Midia Năvodari. „Este mult mai costisitor să investim tot timpul în recondiționarea instalațiilor vechi, motiv pentru care am lansat un concurs de soluții de retehnologizare a ecluzelor. În final, și timpul de operare a navelor va fi înjumătățit", explică directorul general al ACN. Canalul Dunăre – Marea Neagră este al treilea din lume, după Suez și Panama, însă poate deveni primul, din punctul de vedere al costurilor de operare, dacă toate investițiile vor fi încheiate cu succes. În total, investițiile private vor fi de circa 200 milioane euro, din necesarul de 700 milioane euro, pe care ACN trebuie să îl investească în modernizarea completă a canalului. „Vom continua și planul de promovare a canalelor navigabile, prin participarea la mai multe manifestări expoziționale din străinătate", mai spune directorul general al ACN Constanța.