Mafia oţelului operează în terminalul „Minmetal”

Mafia oțelului operează în terminalul „Minmetal”

„Am fost anunțat la ora 9,30, de persoane al căror nume îl voi ține sub tăcere, că s-au găsit ascunse 5 pachete de țagle, în depozitul 1 de minereu, lângă MAN 12 (un pod de încărcare și transport al materiei prime)“ - povestește Dumitru Răduțoiu, liderul Sindicatului „Minmetal”. Evenimentul petrecut ieri nu este ieșit din comun. Astfel de cazuri au intrat - ca să spunem așa - în cotidian, la compania „Minmetal”. Iar unele dintre ele au fost depistate chiar de către oamenii din conducerea sindicatului. Hoți cu putere de decizie Când liderul a ajuns la locul faptei, în depozit, capetele țaglelor (niște bare paralelipipedice din oțel, cu lungimea de 12 m și secțiunea de 169 centimetri pătrați) ieșeau de sub minereul sub care fuseseră ascunse. Lângă ele se aflau o Volă și un trailer. Polițiștii de la transporturi erau de față și începuseră ancheta. „Cei de la poliție mi-au declarat că, în acea noapte, au identificat mijlocul de transport, un TIR cu număr de Galați, ce urma să preia marfa din ascunzătoare“ - povestește Răduțoiu. Ulterior, cele 5 pachete de țagle, cântărind câteva tone, au fost scoase de sub minereu și duse în depozitul de pe dană. „Bănuim că este vorba de jaf organizat, pentru că s-au folosit utilaje de mare forță. Nu este vorba de unul, cinci sau zece muncitori, ci de oameni care au putere de decizie, care pot pune în mișcare atâtea mijloace de transport și ridicat de mare capacitate“ - apreciază liderul sindical. Fosta conducere a societății a mai fost sesizată, chiar de către sindicaliști, despre asemenea furturi. „O dată am reclamat prezența unei cantități însemnate de fier beton ascunsă între boghiurile podului descărcător. Nu s-a luat nicio măsură“ - relatează Dumitru Răduțoiu. Batista pe țambal Marin Ciulei este membru în conducerea sindicatului. El povestește că: „În urmă cu trei luni, într-o duminică, pe la ora 1,30 a fost depistată o mașină care a încărcat oțel rotund striat. Autovehiculul a fost cântărit. Avea, în totalitate, 32,280 t. Era mai multă marfă, decât în acte, cu 15,280 t. Poliția a filmat, iar marfa a fost descărcată în depozitul de laminate. A doua zi, s-a spus că nu fusese furată, că s-ar fi completat o livrare. Nu s-a mai aflat nimic despre rezultatul anchetei poliției. Dar noi știm că marfa a fost furată, căci ieșise lipsă la livrarea de la navă.“ Toate cazurile de sustrageri nu au fost urmate de anchete administrative și de măsuri disciplinare din partea fostei conduceri, susțin sindicaliștii. De fiecare dată s-a pus batista pe țambal. Iar acest fapt le-a întărit bănuiala că jaful este coordonat de undeva de sus. Furturi cu schepsis Inginerul șef Ciochină Rodica a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber“, că cele 5 pachete de țagle nu se regăsesc în evidențele societății „Minmetal”. Atunci, cui aparțin? De unde au apărut în depozitul societății? De ce au fost ascunse, cu atâta grijă, sub minereu, pentru a fi scoase și transportate în miez de noapte? Cea mai plauzibilă explicație este că marfa a fost sustrasă din cantitatea ce urma să ajungă la bordul unei nave. Fie în cârdășie cu vreun membru al echipajului, fie profitând de neatenția ori de buna credință a marinarilor, în magaziile vaporului au ajuns mai puține țagle. Comandantul a semnat, ca primarul, actele de recepție și nava a plecat. Acum, dacă nu au existat reclamații la încărcare, iar documentele arată că marfa a ieșit din depozitul „Minmetal” și se află pe mare, înseamnă că țaglele ascunse nu există oficial, nu au fost furate și, drept urmare, pot fi valorificate, fără grijă, de către hoți. Astfel și-or fi făcut socoteala cei ce au organizat aceste operațiuni mafiote, bizuindu-se pe faptul că nu are cine să facă plângere penală împotriva lor, pentru că nimeni nu poate dovedi, cu acte, că marfa îi aparține. Ultima speranță Oare fosta conducere a companiei nu a știut de existența acestui fenomen? Sindicaliștii susțin că au informat-o. Mai mult, există și reclamații din partea unor proprietari de marfă, că au primit cantități mai mici, când navele au ajuns la destinație. Dar pentru că documentele semnate la plecarea vapoarelor din portul Constanța consemnau că se încărcase toată marfa, compania „Minmetal” a ieșit, de fiecare dată, cu fața curată. Sindicatul și angajații societății și-au pus întreaga speranță în noul acționar „North Star Shipping“ și în actuala conducere, că „vor scoate societatea «Minmetal» din «epoca întunericului» și vor pune capăt furturilor“ - ne-a declarat Dumitru Răduțoiu. 