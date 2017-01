Mafia alcoolului a primit o grea lovitură

80 de inspectorii antifrauda au participat la efectuarea a 110 percheziții domiciliare și la sediile unor societăți din domeniul producerii, depozitării și comercializării de alcool și băuturi alcoolice, pe raza județelor: Brăila, Constanța, Tulcea, Bacău, Harghita, Covasna, Brașov, Mureș, Maramureș și a municipiului București, sub coordonarea procurorilor DIICOT. La acțiunea națională de prevenire și combatere a evaziunii și fraudei fiscale și vamale au mai participat, pe lângă inspectorii antifrauda, și 60 de inspectori vamali, împreună cu polițiști din cadrul structurilor teritoriale BCCO și lucrători din cadrul inspectoratelor județene de politie si al Jandarmeriei Române. Inspectorii antifraudă au identificat prejudicii de cca. 8,4 milioane euro (37.435.970 lei) cauzate bugetului de stat prin evitarea plății accizei aferente produselor din alcool, și au întocmit șase sesizări penale prin care au semnalat fapte susceptibile a întruni elementele constitutive ale unor infracțiuni de evaziune fiscală. Urmare investigațiilor efectuate, s-a stabilit existența unui grup infracțional organizat, având ca scop determinarea și înlesnirea comiterii, de către alte nuclee infracționale organizate, a infracțiunilor de evaziune fiscală și deținerea și producerea, în afara unor antrepozite fiscale, unor bunuri supuse accizării.Inspectorii antifraudă și organele de urmărire penală au stabilit existența unor circuite economice evazioniste de mare amploare în domeniul comercializării nefiscalizate a alcoolului etilic și produselor derivate, începând cu denaturarea ilicită (parțială) a alcoolului etilic de către producătorul Marex SA Brăila, urmată de livrarea disimulată a acestuia sub apartenența unor diverse produse (alcool sanitar, loțiuni cosmetice, soluție spălare parbriz etc.) fie în mod direct, fie prin intermediul unor societăți comerciale de „tip fantomă”, ori chiar prin intermediul unor lanțuri de magazine de tip hipermarket, către nuclee infracționale organizate, în baza unor înțelegeri prealabile. Grupările infracționale din acest din urmă palier erau specializate în „renaturarea” ilicită a produselor achiziționate (prin filtrări succesive și alte procedee empirice) și comercializarea clandestină a alcoolul etilic astfel reconstituit.Alcoolul etilic obținut prin filtrarea clandestină a alcoolului sanitar și a celorlalte produse similare fabricate a fost valorificat prin înglobarea în diferite băuturi alcoolice, care au fost puse în vânzare. Totodată a fost identificat și un mecanism de spălare a banilor ce constă în preluarea și transferul activelor societăților comerciale implicate în activitățile de evaziune fiscală de către un grup infracțional organizat, în scopul asigurării foloaselor materiale obținute în mod ilicit. DGAF urmează a realiza toate demersurile legale care se impun, potrivit competențelor, în scopul recuperării eficiente a tuturor debitelor fiscale identificate, se arată în comunicatul dat publicității de Agenția Națională de Administrare Fiscală.