"Mă obligă să închid prăvălia şi să plec în Norvegia"

"Mă obligă să închid prăvălia și să plec în Norvegia"

„Domnule reporter, ăștia vor să ne termine. Cu părere de rău, dar nu-mi rămâne decât să concediez lucrătorii și să închid firma. Decât să mor de mâna Fiscului, să mă bage ei în faliment, mai bine dizolv afacerea”, mi-a declarat administratorul unei unități de producție, din Piatra Neamț.Stimați cititori, am profitat de prezenta la Târgul Național de Îmbrăcăminte - Încălțăminte TINIMTEX, de la Mamaia, a unui mare număr de producători din industria ușoară, pentru a le afla opiniile despre măsurile fiscale adoptate de Guvernul Tudose.„Se fac experimente pe noi, producătorii. Parcă nu ne era de ajuns concurența mărfurilor din China, India, Pakistan și Bangladesh, precum și a celor turcești care sunt lăsate să intre în țară, fără taxe vamale. Acum trebuie să facem față și instabilității fiscale fără precedent, în România”, se plânge administratorul unui atelier de confecții de damă, din Ploiești.Toți producătorii chestionați și-au declarat temerea că, odată cu trecerea la plata defalcată a TVA, se va ajunge la un blocaj financiar fără precedent în România, iar birocrația fiscală va exploda.Noul sistem se aplică opțional de la 1 octombrie 2017, dar agenții economici sunt în ceață. Nu știu care este procedura de lucru, pentru că nimeni nu s-a obosit să le explice. Dar oare oamenii Fiscului o cunosc?Agenții economici au multe de lămurit, dar cui să adreseze întrebările? „Când te duci la ANAF să ceri lămuriri, nu ai cu cine să discuți. Ți se spune că inspectorii sunt plecați pe teren. Așa se va întâmpla și când vom solicita să aprobe transferul unor sume din contul special de TVA în contul de lucru”, spune un producător din București.Oamenii cunosc foarte bine metehnele Fiscului. Știu că instituția are un număr insuficient de personal și că sistemul său informatic este gata oricând să se blocheze. Au toate motivele să se aștepte la încurcături în prelucrarea și stocarea informațiilor referitoare la TVA, cu efecte negative asupra afacerilor, a întregii economii naționale.Un alt motiv de îngrijorare îl reprezintă intenția Guvernului de a-i obliga pe agenții economici să majoreze salariile brute odată cu transferul contribuțiilor sociale și de sănătate de la angajator la angajator. „Mă obligă să închid prăvălia și să plec în Norvegia. Fiscalitatea este mai mare acolo, dar este stabilă și predictibilă. Legile nu se schimbă de la o lună la alta, cum se întâmplă la noi”, a declarat administratorul unei unități de producție din Iași.Stimați cititori, vă mărturisesc că, n-am mai văzut ca agenții economici să se teamă atât de mult pentru prezentul și viitorul lor, de pe timpul Guvernului Văcăroiu. Și atunci agenților economici privați le era frică să apară în ziare cu nume și pre- nume, pentru a nu fi luați la ochi. În acele vremuri, SRL-urile erau vânate de Fisc pentru simplu fapt că erau cu capital privat. Iar dacă vreun patron ciripea la gazetă, se trezea, a doua zi, cu controlul pe cap. Acum, ca și atunci, mulți dintre oamenii de afaceri critică doar sub protecția anonimatului măsurile fiscale ale Guvernului, de teamă ca atitudinea lor să nu fie interpretată ca fiind ostilă Puterii.Oamenii se întreabă: oare ce vină avem, noi, agenții economici corecți, că statul e incapabil să țină sub control fenomenul evaziunii fiscale? De ce trebuie să suferim noi pentru că statul e prost administrator și cheltuiește mai mult decât colectează?În luna ianuarie 2017, bugetul general consolidat prezenta un excedent de 3 miliarde de lei - moștenire de la mult hulitul Guvern tehnocrat. Sub Guvernul Tudose, s-a ajuns la un deficit bugetar de 2,2 miliarde de lei, în luna mai, care a crescut la 6,3 miliarde de lei, în iunie, pentru a coborî la 5,1 miliarde de lei, în iulie.Crede Cabinetul Tudose că va rezolva problema deficitului provocând un blocaj financiar nemaivăzut în economie, cu plata defalcată a TVA?Singura soluție rațională a crizei fiscal-bugetare este reducerea cheltuielilor cu aparatul de stat și a birocrației. A început să priceapă și Puterea că este nevoie de oarece curățenie, că trebuie eliminate structurile inutile, bugetofage. Șeful PSD, Liviu Dragnea a declarat, recent, că a discutat cu premierul Mihai Tudose și alți membri ai Guvernului ca, în foarte scurt timp, să se prezinte o variantă de comasare a unor instituții. Rămâne de văzut dacă coaliția guvernamentală va avea curajul să reducă numărul de sinecuri, să se atingă de scaunele bugetarilor cu carnete de partid în buzunar.