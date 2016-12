Luxuriantul „Tera Moana” acostează pentru prima oară în portul Constanţa

Luxuriantul „Tera Moana” acostează pentru prima oară în portul Constanța

După vizita de o zi a gigantului „Costa Deliziosa”, sezonul de croaziere din portul Constanța continuă cu escala navei de pasageri „Tera Moana”, sub pavilion Bahamas. Aceasta aparține companiei Paul Gauguin Cruises, proprietarul unei flote de nave de lux.„Tera Moana” este mai curând un yacht de mari dimensiuni. Are lungimea 99,6 metri, lățime 13,90 metri, capacitatea de 3.504 tone registru brut și o viteză de croazieră de 10,7 noduri. Are 5 punți pentru pasageri, 45 de apartamente cu vedere spre ocean, dintre care 8 au balcoane. Poate lua la bord 90 de pasageri și un echipaj de 54 persoane.Nava oferă servicii de lux. Dispune de tot ceea ce își dorește un pasager cu pretenții: restaurante, room-service 24 din 24 de ore, bibliotecă virtuală, cele mai sofisticate mijloace de comunicații, platformă pentru sporturi nautice, care coboară până la nivelul mării și de pe care se pot lansa windsurf-urile și caiacele, servicii medicale etc.„Tera Moana” a fost construită în 1998, dar a fost renovată și modernizată în 2012, după ce a fost achiziționată de actualul armator. Primul voiaj după „schimbarea la față” l-a făcut pe data de 29 decembrie 2012. În prezent, are programate călătorii în Insulele Caraibe, Europa și America Latină.Actualul voiaj a început pe 25 mai 2013, din portul grecesc Itea. Au urmat vizitele în porturile Corint, Pireu, Mykonos, Thira, Rhodos și Patmos (Grecia), Istanbul (Turcia) și Nessebar (Bulgaria). Sosirea în terminalul de pasageri al portului Constanța a fost anunțată pentru luni, 3 iulie 2013, la ora 7.„Este prima vizită pe care «Tera Moana» o face într-un port românesc. La bordul navei se află 79 pasageri. Majoritatea sunt americani, restul fiind australieni, canadieni și germani. Echipajul este internațional și cuprinde 61 de navigatori și personal auxiliar. În timpul escalei, care va dura până la ora 18, o parte dintre pasageri au programate excursii pe uscat” - a declarat, pentru cotidianul „Cuget Liber”, Constantin Șoimu, agentul navei, reprezentantul lui Phoenix Shipping & Trading.Nava va reveni în portul Constanța, următoarea vizită fiind programată pentru data de 23 iulie 2013. În aceeași zi, este anunțată sosirea unui yacht de lux, de dimensiuni mici, care va avea un singur pasager, relatează Constantin Șoimu.În acest an, traficul de pasageri agenturat de Phoenix Shipping & Trading se ridică la peste 30 de escale, față de doar 20 escale, în 2012.