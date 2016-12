Luxuriantul „Artania“ a adus 926 de turişti la Constanţa

Luxuriantul „Artania“ a adus 926 de turiști la Constanța

Pachebotul „Artania”, un gigant de 230,6 metri lungime, este nava care a deschis sezonul de croaziere în portul Constanța, în 2013, și se numără printre cele care îl închid. Ieri, la ora 8, „Artania” a acostat în terminalul de pasageri al portului Constanța, având, la bord, 292 de turiști din numeroase țări europene și un echipaj de 521 de persoane, dintre care 10 români. Agentul navei este compania Phoenix Shipping and Trading Ltd. Construit la șantierul naval din Helsinki, Finlanda, în 1984, vaporul a fost botezat „Royal Princess”. Ceremonia a avut loc pe 15 noiembrie 1984, la Southampton, Marea Britanie, nașă fiindu-i Diana, prințesa de Wales. Numele navei a fost schimbat, ulterior, în „Artemis”. În 2010, căpitanul Sarah Breton a preluat comanda ei, fiind a doua femeie din lume care conducea o navă de croazieră, de mare capacitate. Pe 22 aprilie 2011, pachebotul a intrat în proprietatea companiei Phoenix Reisen (Germania), sub numele actual. Nava „Artania” are 230 metri lungime, 32 metri lățime, 44.588 tone registru brut, atinge viteza maximă de 18,7 noduri și este înmatriculată sub pavilion Insulele Bermude. Dispune de 8 punți de pasageri, 594 cabine pentru ei, 7 baruri, 3 restaurante, bibliotecă, cinematograf, magazine, spa, piscine pe punte, internet cafe. Pe timpul escalei din Constanța, programată până la ora 18,30, pasagerii au participat la excursiile organizate pe uscat.La prima escală, din 17 aprilie 2013, pasagerii de pe „Artania” au plecat cu amintiri neplăcute despre Constanța. O familie de germani a fost prădată de hoți în plină zi, în centrul orașului. Din fericire, polițiștii locali au fost extrem de operativi și au reușit ca, în numai două ore, să recupereze geanta cu bani și pașapoarte. Tour - operatorii care organizează vizitele în Constanța ar trebui să aleagă cu mai multă atenție locurile de debarcare din autocare și să evite zonele bântuite de hoți și cerșetori, precum centrul orașului și strada Ștefan cel Mare