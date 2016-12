Luxul costă. Iată care sunt cele mai scumpe apartamente din Constanţa

Luxul costă. Iată care sunt cele mai scumpe apartamente din Constanța

Apartamentele din Constanța s-au tot ieftinit în ultimii ani, însă există pe piață la ora actuală și proprietăți mai mult decât luxoase, cu prețuri pe măsură. Constanța se situează pe locul trei într-un top al orașelor cu cele mai scumpe aparta-mente, potrivit unei analize efectuate de imobiliare.ro.„După trei ani de criză imobiliară, oferta rezidențială de pe portal cuprinde 105 apartamente al căror preț exprimat în euro depășește sau este egal cu 500.000 de euro. La acestea, se adaugă 820 de case și vile pentru care proprietarii cer cel puțin jumătate de milion de euro. Prețul pe metru pătrat pentru acest segment de proprietăți poate atinge chiar și 8.000 de euro”, se arată într-un comunicat al imobiliare.ro. Așa cum era de așteptat, cel mai mare preț, de 1,9 milioane euro, este cerut pentru un apartament cu patru camere și o suprafață de 240 de metri pătrați, din Capitală. Acesta se află la etajul șase (ultimul)într-un imobil din zona Herăs-trău, finalizat în 2008. Fiecare cameră are însă baie proprie, apartamentul fiind dotat și cu saună și sală de fitness. În preț sunt incluse și două locuri de parcare, la subsolul imobilului.Bucureștiul este secundat de Brașov, iar următoarele locuri sunt ocupate de Constanța, Cluj și Timișoara. Chiar dacă diferența față de Capitală este considerabilă, locuințe destul de scumpe există și la Constanța. Cu 399.000 de euro poate fi cumpărat un apartament de 300 metri pătrați, cu șase camere, situat la etajul trei, într-un imobil cu șase nivele, construit în 2008, în zona Faleza Nord. Apartamentul are două livinguri, patru dormitoare, patru băi, o bucătărie, opt dressing-uri și două terase de 14 metri pătrați fiecare.Se poate însă lux și la prețuri ceva mai mult sau mai puțin accesibile, dacă analizăm mai atent oferta agențiilor imobiliare constănțene. În centrul municipiului poate fi cumpărat, cu 150.000 euro, un apartament cu patru dormitoare și living, două băi, balcon și terasă. Tot cu atâția bani poate fi cumpărat, în zona Capitol, și un alt apartament cu trei camere, confort 0, situat la parter, transformat însă în spațiu comercial. Un duplex în zona Hotelului Sport poate fi achiziționat, de asemenea, cu 150.000 euro. Are patru camere, 150 metri pătrați, terasă cu vedere la mare, iar în plus este mobilat și utilat.