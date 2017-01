Lupta împotriva eroziunii solului dobrogean a început de la Hârşova

Lupta împotriva eroziunii solului dobrogean a început de la Hârșova

După mulți ani de întâlniri și discuții pe tema deșertificării terenurilor din județul Constanța, ieri, la Hârșova a fost demarat proiectul de execuție a perimetrului forestier de ameliorare. Cu acest prilej, în prezența prefectului Dănuț Culețu și a ministrului secretar de stat în cadrul Ministerului Agriculturii, Gheorghe Albu, dar și a numeroși reprezentanți din partea instituțiilor locale și ai fermierilor, s-au plantat primii arbuști pentru înființarea perdelelor forestiere. Bazele proiectului au fost puse la începutul acestui an când s-a solicitat Institutului de Cercetări și Amenajări Silvice București realizarea unui studiu în urma căruia să se stabilească necesarul de fond forestier pentru județul Constanța și de a fundamenta necesitatea înființării rețelei de perdele forestiere de protecție a câmpului, precum și de a stabili amplasamentul acesteia. Astfel, în urma analizelor, s-a decis că la nivelul județul este necesară înființarea perdelelor forestiere pe o suprafață de 3.773 de hectare. „Suprafața afectată de eroziune la nivelul județului este de 240.000 de hectare. Cu alte cuvinte, jumătate din suprafața agricolă a județului are de suferit din cauza acestui proces. Din această suprafață, 10.000 de hectare sunt puternic erodate, 71.000 de hectare sunt modest erodate, restul fiind slab erodate. În primă fază au fost propuse opt perimetre de ameliorare a terenurilor agricole, în suprafață de aproximativ 310 hectare și care au primit deja avizul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Valoarea totală a investițiilor care vor fi făcute în cadrul proiectului se ridică la 282,5 milioane de lei”, a declarat Dănuț Culețu. Cele opt localități incluse în proiect până în momentul de față sunt Hârșova, Medgidia, Poarta Albă, Mircea Vodă, Lipnița, Peștera, Deleni și Oltina. Dintre acestea, pentru perimetrele Hârșova și Oltina au fost aprobate fondurile necesare împăduririlor, în timp ce pentru localitățile Medgidia și Poarta Albă au fost aprobate fondurile pentru realizarea studiilor de fezabilitate. În ceea ce privește lucrările efectuate în cadrul proiectului la Hârșova, acestea se vor derula pe durata a cinci ani, costurile totale, de aproximativ 1,2 milioane de lei, urmând a fi suportate de la bugetul de stat. Suprafața totală pe care urmează a fi înființate perdele forestiere din zona Hârșova este de 50 de hectare, terenul, în cea mai mare parte a sa fără potențial economic, fiind atribuit din patrimoniul Consiliului Local Hârșova. La rândul său, Gheorghe Albu a declarat că „ziua de astăzi reprezintă momentul de început al marii împăduriri din județul Constanța. După cum se știe, înființarea perdelelor forestiere face parte din strategia Ministerului Agriculturii de combatere a secetei. Pe lângă această componentă, a înființării perdelelor forestiere, mai există și cea a reabilitării sistemelor de irigații. De asemenea, împreună cu mediul academic lucrăm la obținerea de soiuri și hibrizi pentru culturi rezistente la secetă și totodată la elaborarea unor noi tehnologii care să fie puse în aplicare în momentele de secetă. Mai mult decât atât, Ministerul Agriculturii are în vedere, fie din fonduri structurale, fie din fonduri complementare naționale, dotarea fermelor cu echipamente de irigat adecvate specificului acestora”. De asemenea, secretarul de stat a mai adăugat că o altă prioritate a ministerului o reprezintă refacerea sistemului de irigații „Sistemul de irigații a fost bun până în 1989 pentru că atunci nu se punea accent pe eficiența economică. La aceea perioadă, el a fost proiectat pe un sistem dominant de aspersie care era totodată un mare consumator de energie. Acum, noi ne gândim să reabilităm și să reconcepem sistemul de irigații în așa fel încât procedeul de aducere a apei la plante să fie gravitațional. Chiar astăzi (n.r. ieri), la Ministerul Agriculturii, are loc o întâlnire între ministrul agriculturii și reprezentanți ai instituțiilor financiare din străinătate, dornici să investească banii în sistemele de irigații din România”, a adăugat Gheorghe Albu.