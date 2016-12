Lucrătorii din administraţia locală intră în grevă pe 30 aprile

1

GREVA GENERALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA JOI 30 APRILIE 2015

NU INTAMPLATOR ESTE ORGANIZATA GREVA GENERALA IN ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA,IN 30 APRILIE 2015,INAINTE DE 1 MAI 2015,ZIUA MUNCII,NOI ANGAJATII DIN PRIMARII AM AJUNS ULTIMII OAMENI,DIN 2010 NU NE-AU CRESCUT SALARIILE DAR NE-AU FOST TAIATE MASIV VENITURILE,LUAM IN MANA INTRE 658-900 DE LEI CHIAR CU FACULTATE,MURIM CU ZILE.IMPRUMUTAM BANI CA SA TRAIM DAR TREBUIE RESTITUITI,IN SISTEM VIN PUTINI SI NU RAMAN,FIINDCA VENIM PE DEGEABA LA SERVICIU.VA DAU UN EXEMPLU UN REVOLUTIONAR PENTRU 3 ZILE,IA IN MANA 1800 DE LEI,PLUS PRIVILEGII,SUNT ORASE UNDE NU SA TRAS CU SUTE DE REVOLUTIONAR /ORAS,DE CE NU IA UN REVOLUTIONAR LUNAR,INDEMNIZATIE EGALA CU SALARIUL MINIM BRUT PE ECONOMIE,STRICT LA VADUVE,VADUVI,MUTILATI,RANITI,FIINDCA ACESTIA DIN URMA MAI IAU SI DE HANDICAP.CUM ESTE CU MUNCA? IAR IN PRIMARIE UN INTELECTUAL,CU FACULTATE,20 DE ANI IN PRIMARIE,PE STUDII SUPERIOARE,CAPABIL,PROFESIONIST IA IN MANA 850 DE LEI.STITI CU CATE PROBLEME NE CONFRUNTAM? STIATI CA SUNT OAMENI CERTATI CU LEGEA,ITI FAC PLANGERE PENALA,TE DAU IN JUDECATA,TE SUNA PE TELEFONUL FIX AL INSTITUTIEI SI TE AMENINTA.CINE NE PROTEJEAZA?PE CE SALAR SUNTEM AMENINTATI?